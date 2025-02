Biznes podpowiada rządowi, co trzeba robić. Ma długą listę postulatów

W poniedziałek premier Donald Tusk przedstawi kierunki rozwoju dla polskiej gospodarki na najbliższe lata, swoisty plan gospodarczy rządu. Trudno sobie wyobrazić realizację takiego planu bez udziału przedsiębiorców, wbrew nim.

W rozmowach z przedstawicielami największych organizacji biznesowych wyczuć można pewnego rodzaju żal do rządu, że do tej pory stosunkowo mało uwagi poświęcał on przedsiębiorcom, przedsiębiorczości i w ogóle gospodarce. O stawianym przez nich, ale też przez dużą część ekonomistów, zarzucie braku strategii gospodarczej pisaliśmy wielokrotnie. Teraz odżyła nadzieja, że wreszcie się to zmieni. – Już sam fakt, że przedsiębiorcy zostali zaproszeni na prezentację kierunków rozwoju polskiej gospodarki, pokazuje, że zmienia się nastawienie rządu do partnerów społecznych – uważa Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.