Trzęsienie ziemi w PZU. Prezes Artur Olech odwołany, do zarządu wraca dawny szef spółki

Tymczasem jednak we wtorek w zeszłym tygodniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Andrzeja Klesyka w skład rady nadzorczej spółki. Zajął tam miejsce odwołanego 10 stycznia Wojciecha Olejniczaka. Kandydatura Andrzeja Klesyka budziła spore wątpliwości. Jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej był on przewodniczącym rady nadzorczej MJM Holdings, brokera ubezpieczeniowego i jednocześnie partnera biznesowego PZU. - Nationale-Nederlanden PTE rekomenduje kandydatów do rad nadzorczych, posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe. Kandydaci tacy są zawsze weryfikowani i podlegają ocenie odpowiedniości w ramach regulowanych procesów i procedur powoływania kandydatów do Rad Nadzorczych. Ostateczna decyzja dotycząca powołania kandydata w skład Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia – tak decyzję o zgłoszeniu kandydatury Klesyka tłumaczył „Rzeczpospolitej” Szymon Ożóg, prezesa Nationale-Nederlanden PTE.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Wielka fuzja i nowi silni gracze. Szykują się ciekawe przetasowania Grupa PZU zdecydowała kilka tygodni temu, że chce sprzedać swoje udziały w Alior Banku. Kupić je ma Bank Pekao (w którym PZU też ma kontrolny pakiet akcji). Transakcja ma się dokonać w pierwszej połowie 2025 r.

Teraz to właśnie Andrzej Klesyk, na razie czasowo, zajmie fotel prezesa największej polskiej firmy ubezpieczeniowej.

Inwestorzy spokojnie przyjęli informacje o zmianach na szczytach władzy w PZU. Od rana kurs spółki na warszawskiej GPW wahał się nieznacznie w okolicach 50,5 zł za akcję.