BM PKO BP stawia na ludzi z mBanku

Trwa wymiana kadr w BM PKO BP. Biuro szuka osób, które zajęłyby stanowiska Artura Iwańskiego, z którym firma rozstała się pod koniec ubiegłego roku, i Krisztiny Bende, która również pod koniec 2024 r. złożyła wypowiedzenie. Jak wynika z informacji „Parkietu”, następców udało się już znaleźć.

Weterani mBanku

Jeśli potwierdzą się nasze ustalenia, to będzie można mówić o trzęsieniu ziemi w branży maklerskiej. Do BM PKO BP mają bowiem trafić osoby, które przez wiele lat związane były z BM mBanku.

Wśród nich jest Kamil Kliszcz, który z grupą mBanku związany jest od prawie 20 lat. Początkowo był analitykiem, a od 2015 r. stoi na czele całego zespołu analiz biura maklerskiego należącego do grupy. Kliszcz to nie tylko duże doświadczenie, ale także uznana marka na rynku analityków giełdowych. W rankingu „Parkietu” regularnie zajmował czołowe miejsca w takich kategoriach, jak energetyka czy też paliwa. Sam zainteresowany nie chciał jednak komentować naszych ustaleń dotyczących zmiany pracodawcy.

Na tym jednak zaciąg z grupy mBanku się nie kończy. Oprócz Kliszcza do zespołu BM PKO BP ma trafić także Michał Marczak. Ten do mBanku trafił w 2000 r. (wtedy firma funkcjonowała pod nazwą BRE Bank). W domu inwestycyjnym należącym do grupy początkowo pełnił rolę analityka, a w 2013 r. dołączył do zarządu brokera. W latach 2014–2021 odpowiadał za dział klientów instytucjonalnych w BM mBanku. W latach 2021–2024 pełnił zaś w mBanku funkcję dyrektora departamentu klientów finansowych. Z Marczakiem nie udało nam się skontaktować. Szykowanych transferów nie chciało także komentować BM PKO BP.

Jaki podział ról?

Pytaniem otwartym pozostaje podział ról w nowym rozdaniu kadrowym. Przypomnijmy, że Artur Iwański pełnił rolę zastępcy dyrektora i odpowiadał za klientów instytucjonalnych. Krisztina Bende to z kolei zastępca dyrektora ds. doradztwa finansowego.