Bariera miliona długu przebita 371 razy

– Odzyskiwanie milionowych należności od konsumentów to proces znacznie bardziej złożony niż w przypadku niższych kwot. Tacy dłużnicy są często dobrze zorientowani w mechanizmach finansowych i prawnych, a ich majątek, jeśli jeszcze istnieje, bywa rozproszony lub trudny do zidentyfikowania. Często mamy też do czynienia z osobami, które celowo unikały egzekucji przez lata, korzystając z luk prawnych lub przepisywania majątku na bliskich. W przypadku seniorów takie długi to nierzadko pozostałość po nietrafionych decyzjach biznesowych z przeszłości albo efekt poręczania cudzych kredytów. Ich sytuacja bywa szczególnie trudna, bo mają ograniczone dochody i są świadomi, że perspektywa uwolnienia się od długu jest bardzo odległa. Z kolei młodsze osoby z milionowym zadłużeniem to często byli przedsiębiorcy, których działalność nie przetrwała na rynku, ale nie zrezygnowali oni z dotychczasowego stylu życia. Windykacja takich dłużników wymaga dużej elastyczności, doświadczenia oraz działań analitycznych – wyjaśnia Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Reklama

Pod względem miejsca zamieszkania dłużnika liderem rankingu jest woj. mazowieckie. Tu 85 dłużników milionerów musi uregulować blisko 150 mln zł. Na drugim miejscu jest Pomorze, gdzie 43 osoby zalegają 147 mln zł. Trzecie miejsce zajmuje woj. śląskie – 36 dłużników ma do spłacenia prawie 70,5 mln zł. Najwięcej dłużników można spotkać w dużych miastach na prawach powiatu: Warszawa – 50, Łódź – 19, Kraków – 12, Wrocław – 11, Poznań – 11, Gdynia – 10.

Czytaj więcej Oszczędzanie Dla deponentów korzystny byłby szybki spadek inflacji i powolny – stóp Przez kilka miesięcy ubiegłego roku depozyty oferowały dodatnie realne oprocentowanie. Później sytuacja się pogorszyła, ale wszystko wskazuje, że już niedługo lokaty zaczną przynosić realny zysk. Pozwoli na to spadająca inflacja – o ile jej spadek wyprzedzi obniżki stóp NBP i redukcje oprocentowania depozytów.

Najwięcej przeterminowanych płatności – 470 – przypada na woj. śląskie. Tam też najwięcej, bo 98 wierzycieli, czeka na swoje pieniądze od dłużników milionerów. Tuż za Śląskiem plasuje się Mazowsze – 387 niespłaconych zobowiązań. Na trzecim miejscu są konsumenci z Pomorza z 243 nieuregulowanymi rachunkami.