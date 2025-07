Czytaj więcej Gospodarka światowa Wojny handlowe przestały straszyć inwestorów? Biały Dom zagroził m.in. Japonii oraz Korei Południowej wysokimi cłami. Rynek nie zwrócił jednak na to uwagi, gdyż spodziewa się, że i tak Trump za jakiś czas złagodzi swoje stanowisko.

Wsparciem dla handlu mają być kolejne obniżki stóp procentowych w Polsce, aczkolwiek czynnik ten powinien pozytywnie zadziałać na niemal cały rynek akcji. – W kontekście obniżek stóp w sposób oczywisty zyskają deweloperzy. Koszty finansowania budowy będą tańsze, klientów stać będzie na większe mieszkania. Również porównanie dywidend do np. depozytów bankowych wypadnie korzystniej. Również handel detaliczny zyska na obniżkach. Zmniejszą się raty kredytów i chęć do oszczędzania – tłumaczy Jakub Bentke, zarządzający AgioFunds TFI. – W połączeniu z rozwojem sieci największych firm powinno się to przełożyć na dwucyfrowe poprawy wyników. Czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej wypadły co prawda nieznacznie słabiej od oczekiwań. Jest to jednak tylko pojedyncza dana i nie ma znaczenia dla tegorocznych prognoz makro czy też wyników spółek – twierdzi Bentke.

Zdaniem zarządzającego AgioFunds TFI wśród krajowych sektorów wciąż atrakcyjne wydają się banki. – Ich wyceny zbliżyły się do europejskich odpowiedników, ale warto pamiętać, że polska gospodarka rośnie szybciej, a co za tym idzie – nasz system finansowy. Obniżki stóp będą rozłożone w czasie, ich wpływ opóźniony ze względu na zabezpieczenia. W dodatku zakończenie sagi frankowej w tym roku „pomoże” wynikom w przyszłym roku – tłumaczy.

Za zwyżkami na GPW kryje się głównie popyt inwestorów zagranicznych, którzy koncentrują się na większych, bardziej płynnych przedsiębiorstwach.

– Tegoroczna hossa (podobnie jak ta z jesieni 2023 r.) spowodowana jest zagranicznymi środkami. Po pierwsze, rekordowe są nabycia funduszy inwestujących w Europie – najwyższe od 10 lat. Po drugie, Polska została de facto zaliczona do Europy i korzystamy z tego napływu. Pewną rolę odegrały tu też oczekiwania na pokój w Ukrainie i, co za tym idzie, profity dla polskich spółek z jej odbudowy – podkreśla Bentke. Jak wskazuje, w ujęciu dolarowym od początku roku jesteśmy najlepszym rynkiem na świecie – zyskaliśmy ponad 50 proc. Charakterystyczną cechą wzrostów opartych na zagranicznych napływach jest początkowa hossa największych spółek. – Tak też było w tym roku. W marcu WIG20 wyprzedzał mWIG40 o ponad 10 pkt proc. Później się to wyrównało. Inną cechą jest kupowanie przez zagranicę spółek, które wydają się wskaźnikowo tanie, a których często unikają lokalne fundusze – twierdzi ekspert AgioFunds TFI. Dobrym przykładem może być tutaj energetyka. Stoi ona przed olbrzymimi wydatkami inwestycyjnymi, kosztami zamykania elektrowni węglowych i współfinansowaniem elektrowni atomowych. PGE ogłosiło niedawno dziesięcioletnią strategię, która przewiduje możliwość wypłaty dywidendy najwcześniej w 2032 r. Nie obejmuje ona partycypacji w wydatkach na energetykę jądrową. – Kurs zareagował spadkiem o 10 proc., po czym wrócił i zaczął dalej rosnąć. Cóż, bieżące wyceny nadal są atrakcyjne w porównaniu z EON czy EDF. Krajowi inwestorzy raczej nie podzielają takich przekonań, podobnie jak w przypadku niektórych innych dużych spółek – ocenia Bentke. Jak twierdzi, krajowi inwestorzy zazwyczaj szukają atrakcyjnych okazji wśród mniejszych firm, nieznanych i czasami wręcz nieinwestowalnych dla zagranicy. – Warto dodać że sWIG80 rośnie od początku roku, ale o 10 pkt proc. mniej niż większe spółki. Oczywiście czas pokaże, kto ma rację, ale osobiście i tak wolę LPP (+6,2 proc. od początku roku) od Tauronu (+132,5 proc.) – przyznaje zarządzający.