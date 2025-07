Tak było ze stuzłotówkami. Na koniec ubiegłego roku w obiegu było 1514,8 mln sztuk banknotów o tym nominale. W styczniu ich liczba spadła do 1494,8 mln sztuk, a w lutym – do 1492,7 mln. W sumie zatem liczba tych banknotów zmniejszyła się przez dwa miesiące o 22,1 mln sztuk. W ubiegłym roku spadki w tych dwóch miesiącach były jeszcze większe, ale za to od marca mocno rosły, wahając się potem przez cztery miesiące, by wreszcie ruszyć do góry i zakończyć rok na poziomie wyższym niż 2023 r. W tym roku jest podobnie – po spadkach w styczniu i w lutym liczba tych banknotów w obiegu zmniejszyła się, by w marcu ruszyć do góry. W rezultacie na koniec czerwca stuzłotówek było w obiegu 1 554 mln.

Dwudziestozłotówek było w obiegu – po dwóch miesiącach spadku – 151,1 mln sztuk – o 7 mln mniej niż na koniec 2024 r. W marcu ich liczba nieco spadła, by wzrosnąć w kwietniu, znów spaść w maju i zwiększyć się w czerwcu. Po pierwszej połowie roku było ich w obiegu wciąż mniej niż na koniec ub. r. – 151,5 mln sztuk. Banknotów dwustuzłotowych ubyło w styczniu 1,9 mln sztuk, ale w lutym z nawiązką odrobiły straty i na koniec miesiąca było ich 979,7 mln – o 2,3 mln więcej niż na koniec 2024 r. Jeszcze tylko miesiąc spadku – i potem trzy miesiące nieprzerwanego wzrostu. Na koniec czerwca tych banknotów było w obiegu 1055,4 mln sztuk. Banknotów pięćdziesięciozłotowych ubyło w styczniu 5,5 mln sztuk, potem zaś przez pięć miesięcy ich przybywało – aż do 218,2 mln sztuk na koniec czerwca. Podobnie było z dziesięciozłotówkami: po spadku w styczniu o 1 mln sztuk nastąpiło pięć miesięcy wzrostu, do poziomu 236,5 mln sztuk na koniec czerwca – a zatem o 10 mln sztuk więcej niż na koniec 2024 r.

W sumie liczba banknotów zwiększyła się w ciągu sześciu miesięcy roku o 133,1 mln sztuk, a wartość wzrosła o ponad 23,1 mld zł. Wszystkich nominałów monet przybywało w pierwszej połowie roku. Ich liczba w obiegu wzrosła o 362,4 mln sztuk, a wartość o 154,5 mln zł. Łączna wartość banknotów i monet w obiegu wynosiła na koniec czerwca 436 329,9 mld zł i była o prawie 23,3 mld zł wyższa niż na koniec 2024 r.