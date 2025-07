Sektor IT liczy na udany 2025 rok. Na które spółki warto postawić?

Zarządy o planach

Asseco Poland ma ponad 51-proc. udział w portfelu WIG-informatyka. Kolejne dwa miejsca też przypadają spółkom z grupy: Asseco SEE (9,4 proc.) i Asseco BS (7,7 proc.). Ich zarządy w przyszłość patrzą z optymizmem.

– Spodziewamy się lepszego roku niż 2024 r. i druga połowa tradycyjnie będzie mocniejsza niż pierwsza. Na wszystkich rynkach, na których działamy od Portugalii, Hiszpanii, przez region SEE i Turcję, Dubaj i Indie widzimy podobne trendy. Jest trochę niepewności i napięć budżetowych, ale nie widzimy niczego, co drastycznie miałoby zmienić to, co widzieliśmy przez ostatnie 2 lata – mówi Piotr Jeleński, prezes Asseco SEE.

Z kolei Mariusz Lizon, członek zarządu Asseco BSS podkreśla, że w 2025 r. spółka kontynuuje stabilny wzrost w Polsce i na rynkach zagranicznych. Jednym z jej priorytetów jest teraz przygotowanie systemów do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur i wsparcie klientów w wejściu w nowy obowiązek.

– Na polskim rynku ERP obserwujemy rosnące zainteresowanie cyfryzacją oraz automatyzacją procesów biznesowych – podsumowuje Lizon.