Czytaj więcej Oszczędzanie Konsumpcja i kredyty powstrzymają spadek oprocentowania depozytów? Banki znalazły się w ciekawej sytuacji: RPP obniżyła stopy, co na ogół implikuje spadek oprocentowania depozytów. Ale jednocześnie ruszyła akcja kredytowa, a konsumenci stawiają na depozyty bieżące i zakupy.

Tymczasem Europa i USA dopiero nadrabiają zaległości.

Programy lojalnościowe również przechodzą transformację. Tradycyjne punkty i rabaty przestają wystarczać. Klienci szukają wartości, która odpowiada ich stylowi życia – czy to w formie elastycznych zniżek, ekskluzywnych wydarzeń, czy spersonalizowanych doświadczeń.

– Dzisiejsza lojalność budowana jest na trzech filarach: partnerstwach z markami, ofercie premium i personalizacji opartej na danych – zauważa Olszański. – To połączenie, które pozwala tworzyć kompleksowe programy angażujące użytkowników. Współpraca z cenionymi partnerami umożliwia oferowanie korzyści wykraczających poza klasyczne rozwiązania bankowe. Dostęp do ekskluzywnych doświadczeń buduje poczucie wyróżnienia, a personalizacja – oparta na analizie zachowań i preferencji – sprawia, że klient otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje, zanim sam zdąży to wyartykułować. W efekcie lojalność nie jest już nagrodą za zakup, ale konsekwencją dobrze zaprojektowanej, długofalowej relacji.

Na rynku coraz częściej pojawiają się rozwiązania umożliwiające automatyczny zwrot części wydatków na konto inwestycyjne lub oszczędnościowe, wspierające budowanie bezpieczeństwa finansowego. Popularność zyskują także ekologiczne karty wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu czy programy lojalnościowe powiązane z inicjatywami społecznymi. Równolegle rozwijają się usługi pozwalające elastycznie rozłożyć w czasie płatności za opiekę zdrowotną, zabiegi medycyny estetycznej, wizyty u specjalistów czy leczenie zwierząt domowych – często w modelu ratalnym, z preferencyjnymi warunkami.