Banki zaczęły sezon wyników na Wall Street

JPMorgan Chase przebił szacunki analityków dzięki wyższym od oczekiwań przychodom z obrotu instrumentami o stałym dochodzie i bankowości inwestycyjnej. Bank poinformował, że zyski w drugim kwartale spadły o 17 proc. do 14,9 mld USD, czyli 5,24 USD na akcję (przewidywano 4,48 USD), w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, kiedy to zanotował 7,9 mld USD zysku na akcjach Visa. Nawet po odliczeniu 774 mln USD ulgi podatkowej, która zwiększyła zysk na akcję o 28 centów, JPMorgan przewyższył szacunki za ten kwartał. Przychody spadły o 10 proc. do 45,68 mld USD w porównaniu z szacunkami na poziomie 44,06 mld USD.