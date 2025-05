Czy banki pójdą im na rękę, nie obniżając – a przynajmniej nie obniżając znacząco – oprocentowania depozytów? Na razie są w komfortowej sytuacji. Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, wprawdzie w marcu wskaźnik kredyty/depozyty wzrósł, ale do poziomu… 59,8 proc.! Nie muszą zatem rzucać się w pogoń za depozytami, by zaspokoić popyt na kredyty, ale sygnał ostrzegawczy dostały. To jeszcze nie jest sytuacja niemiecka, gdzie wzrost wydatków prywatnych w I kwartale 2025 r. był napędzany przez konsumentów, którzy oszczędzają znacznie mniej. Całkowite oszczędności spadły o 7,5 proc. kw. do kw., a stopa oszczędności obniżyła się do 10,4 proc. Chociaż jest to najniższy poziom od I kw. 2023 r., nadal przekracza symboliczny próg 10 proc., który wielu ekonomistów uważa za kluczowy wskaźnik ostrożności finansowej.

No i jest jeszcze Rada Polityki Pieniężnej. Ale, jak podkreśla Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi, większość analityków podziela pogląd, że kolejna obniżka może nastąpić w lipcu, a jej skala najprawdopodobniej będzie niższa – rzędu 0,25 pkt proc. – Łączna skala cięć może wynieść do końca 2025 r. około 1 pkt proc., jednak wypowiedzi członków Rady wskazują na stopniowe luzowanie polityki pieniężnej z zachowaniem dużej ostrożności. Kluczowa dla RPP będzie ścieżka inflacji. Prognozy wskazują, że na koniec roku wskaźnik CPI może wynieść ok. 3,7 proc. r./r., co oznacza zbliżenie do celu inflacyjnego, ale nie daje pełnego komfortu do zdecydowanych obniżek – stwierdza ekspert.