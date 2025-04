Bankowość mobilna coraz bardziej dominuje nad internetową

Liczba klientów logujących się do bankowości elektronicznej co najmniej raz na kwartał – zarówno internetowej, jak i mobilnej – systematycznie rośnie. W IV kwartale 2024 r. osiągnęła poziom prawie 25,5 mln, co oznacza wzrost o 1 proc. względem poprzedniego kwartału i aż o 3 proc. w porównaniu z początkiem roku. Spadek odnotowano natomiast w liczbie aktywnych klientów bankowości internetowej, która na koniec IV kwartału wyniosła 22,4 mln, co oznacza spadek o około 3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

26 % ankietowanych Polaków popiera wprowadzenie wspólnej waluty. Udział zwolenników euro wciąż maleje. Jeszcze w 2023 r. wprowadzenie wspólnej waluty popierało 35 proc. ankietowanych.

W IV kwartale 2024 r. spośród 23,8 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej aż 18 mln stanowili tzw. użytkownicy mobile only – korzystający wyłącznie z aplikacji, bez logowania do bankowości internetowej. To już 76 proc. wszystkich użytkowników tego kanału. W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba aktywnych użytkowników aplikacji wzrosła o 2 proc., a liczba klientów mobile only – aż o 6 proc.

49 % ankietowanych Polaków nie widzi korzyści z wprowadzenia euro. Największa obawa to skok cen i zubożenie społeczeństwa, co akcentują zwłaszcza kobiety

– Dane pokazują, że bankowość mobilna staje się nie tylko dominującym kanałem kontaktu klientów z bankiem, ale także podstawowym środowiskiem finansowym dla milionów Polaków. Można więc zauważyć, że nieustannie rośnie znaczenie segmentu mobile only, co wymaga od banków ciągłego inwestowania w rozwój nowoczesnych, intuicyjnych i bezpiecznych aplikacji – komentuje Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.