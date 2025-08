Cyfrowy Polsat centrum sporu o sukcesję

Autor, Paweł Puchalski, za każdym razem odnosi się do fundamentów grupy i jej wyników finansowych. Zresztą nie tylko on. Analitycy jak ognia unikają komentowania rodzinnego sporu twórcy Polsatu.

Zdaniem Puchalskiego po nie najlepszym drugim kwartale, w trzecim zobaczymy pogorszenie rezultatów grupy względem analogicznego okresu 2024 r. Powód – to przede wszystkim koszty wydarzeń sportowych.

– Trzeba też pamiętać o ryzyku wzrostu kosztów technicznych, wynikających z przystosowania sieci komórkowej do spektrum 5G. Dodatkowo w tym okresie spółka rozpozna koszt spektrum i najprawdopodobniej wysokie nakłady inwestycyjne na projekt wiatrowy w budowie, co, moim zdaniem, powinno osłabić raportowaną kreację gotówki – wylicza Paweł Puchalski.

Sam drugi kwartał br. był dla Cyfrowego Polsatu pod wieloma względami podobny do tego przed rokiem, ale biura maklerskie spodziewają się istotnego spadku zysku netto. Średnia ich prognoz mówi, że przychody grupy urosły o 3,9 proc. do 3,59 mld zł, skorygowana EBITDA spadła o 5,1 proc. do 821 mln zł, a zysk netto skurczył się o 36 proc. do 112 mln zł.