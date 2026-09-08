Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wnioski płyną z nowej strategii Trigona.

Które spółki są faworytami.

Która firma z WIG20 dołączyła do Top Pick.

Czy polskie akcje są już drogie.

W najnowszym raporcie Trigon wytypował 15 ścisłych faworytów na najbliższy czas. W tym, czternastu notowanych jest na warszawskiej giełdzie, a piętnasty to Rheinmetall. Lista faworytów obejmuje segmenty dużych, średnich i małych spółek.

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Foto: Parkiet

Na które spółki stawia Trigon

Z indeksu WIG20 analitycy mają pozytywne oczekiwania odnośnie do Allegro, Budimeksu, CD Projektu i Orlenu. To właśnie Orlen jest nową spółką na liście Top Pick w WIG20.

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Analitycy Trigona w krótkim terminie zalecają przeważanie akcji paliwowego koncernu. Podkreślają, że unijny podatek od zysków nadzwyczajnych wydaje się obecnie mniej prawdopodobny, a wprowadzenie sektorowego CIT w Polsce na lata 2027–2029 również pozostaje niepewne. Natomiast otoczenie makroekonomiczne Orlenowi na razie mocno sprzyja. W efekcie na horyzoncie są wysokie zyski oraz suta dywidenda. Skarb Państwa wysłał już w rynek jasny sygnał, że przyszłoroczne dywidendy będą wysokie. Zdaniem ekspertów jest szansa nawet na ponad 9 zł na akcję (w tym roku było to 8 zł).

Z kolei w segmencie firm o średniej kapitalizacji (mWIG40) eksperci stawiają na Benefit Systems, cyber_Folks, Cyfrowy Polsat, Polimex-Mostostal, Rainbow Tours i Voxel.

Natomiast wśród małych spółek wchodzących w skład sWIG80 faworytami są: Archicom, Atal, Oponeo i PlayWay.

Analitycy wskazali też kilkanaście firm, których notowania w najbliższych miesiącach mogą być pod presją. Biorąc pod uwagę spółki notowane na warszawskim parkiecie, są to: mBank, Modivo, Bank Handlowy, Develia, AmRest, GPW, ING BSK, Bank Millennium, Ten Square Games, Wirtualna Polska oraz XTB.

Foto: Parkiet

Rzut oka na branże

Największy wpływ na zachowanie indeksów – uwzględniając wagę poszczególnych spółek – mają banki. W WIG20 odpowiadają teraz za 35 proc. portfela indeksu. A razem z PZU za niemal 43 proc.

Eksperci Trigona podtrzymują neutralne nastawienie do polskiego sektora bankowego. Obecnie jest wyceniany na poziomie około 12-krotności prognozowanego zysku na akcję na 2026 r. To oznacza 5-proc. premię względem banków zachodnioeuropejskich. Analitycy podkreślają, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że istnieje jeszcze potencjał do osiągnięcia lepszych wyników, biorąc pod uwagę oczekiwania dotyczące wzrostu zysku na akcję o 20 proc. w 2027 r. wobec około 10 proc. w przypadku banków europejskich. Jednak potencjał ten jest w coraz większym stopniu niwelowany przez rosnące ryzyko polityczne (wyższy CIT) oraz prawne. Z drugiej strony, istotnym impulsem do osiągnięcia przez krajowy sektor lepszych wyników mógłby być wzrost wolumenu kredytów.

Dlatego mimo że potencjał wzrostu dla sektora wydaje się ograniczony, Trigon nie widzi powodów do sprzedaży akcji banków, dopóki wolumen kredytów rośnie w tempie zbliżonym do dwucyfrowego, a krzywa dochodowości pozostaje stroma. Jednak wszelkie oznaki odwrócenia któregokolwiek z tych trendów mogą skłonić inwestorów do realizacji zysków.

Pod względem fundamentalnym głównym faworytem Trigona w sektorze jest BNP Paribas. Broker pozytywnie ocenia również Erste Bank Polska, biorąc pod uwagę potencjalne wezwanie ze strony Erste Group. Natomiast na drugim biegunie (nastawienie negatywne) mamy: mBank, ING, Bank Handlowy i Bank Millennium. Z kolei nastawienie do PKO BP, Aliora i Pekao pozostaje neutralne.

W segmencie paliwowym faworytem Trigona jest wspomniany już Orlen. W surowcowym KGHM. Otoczenie makroekonomiczne dla miedzi i srebra pozostaje bardzo sprzyjające. W budownictwie eksperci stawiają na Budimex i Polimex-Mostostal. W sektorze medycznym na Voxel. W TMT (technologie, media, telekomunikacja) na CD Projekt, cyber_Folks i Cyfrowy Polsat, ale też na Asseco SEE i Vercom. Z kolei wśród spółek konsumenckich ich uwagę zwracają przede wszystkim wspomniane już Allegro, Benefit Systems i Rainbow Tours, ale łaskawym okiem patrzą również na AB, Inter Cars, LPP i Dino. Kurs tej ostatniej spółki od wiosny 2025 r. jest pod presją.

„Odwrócenie trendu cen żywności powinno być jedynie kwestią czasu, co poprawiłoby rentowność sklepów. Podtrzymujemy nasze zalecenie przeważaj dla Dino” – czytamy w raporcie.

Czy hossa będzie trwała

Podczas poniedziałkowej sesji WIG oscylował w okolicach 154-155 tys. pkt, a WIG20 utrzymywał się powyżej poziomu 4,1 tys. pkt.

Na GPW hossa trwa już niemal cztery lata. Mimo to wyceny – biorąc pod uwagę dynamikę zysków spółek – wciąż nie wydają się wygórowane. Ale jednocześnie powraca jedno z kluczowych ryzyk, na które eksperci zwracali już uwagę w tym roku: inflacja i podwyżki stóp procentowych. W tym otoczeniu rośnie ryzyko korekty, dlatego inwestorzy powinni zachować większą ostrożność. Przynajmniej do czasu wyborów uzupełniających w USA. Powody do niepokoju dają również rentowności obligacji oraz niedawny wzrost napięcia w relacjach z Iranem.

Polska gospodarka wciąż pozytywnie zaskakuje, wspierana zarówno przez krajowy cykl inwestycyjny, jak i ożywienie w Niemczech. Niemniej jednak Polsce trudno będzie uniknąć korekty w przypadku globalnego odpływu kapitału od ryzykownych aktywów, zwłaszcza w obliczu rosnącego ryzyka geopolitycznego. Presję na kurs waluty i rentowności obligacji może też nadal wywierać niepewność związana z przyszłorocznym budżetem.