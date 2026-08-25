Czego więc mogą spodziewać się inwestujący i jak prezentuje się oferta obligacji skarbowych na wrzesień?

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obligacje 3 – miesięczne – oprocentowanie jest stałe i wynosi 2 proc. w skali roku

– oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku obligacje roczne - w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 4,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,00 proc. i stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

- w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,00 proc. i stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc. obligacje dwuletnie - W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 4,15 proc w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,15 proc. i stopy referencyjnej NBP

- W pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,15 proc. i stopy referencyjnej NBP obligacje trzyletnie - oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,40 proc. w skali roku.

- oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi w skali roku. obligacje czteroletnie - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe 4,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 1,50 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

- w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 1,50 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. obligacje 10 - letnie - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe 5,35 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego

- w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego obligacje rodzinne sześcioletnie - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe 5,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

- w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie jest równe w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. obligacje rodzinne 12 - letnie - W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 5,60 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,50 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

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Obligacje znów mają wzięcie

Ostatnie miesiące przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania obligacjami skarbowymi. Sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wyniosła w lipcu prawie 9,8 mld zł. To najlepszy wynik od niemal dwóch lat. Duży popyt wynikał m.in. z faktu zamiany obligacji. Tylko w lipcu z tego tytułu sprzedaż została podbita o 2,9 mld zł.