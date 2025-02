Wielcy gracze wśród zaangażowanych w manipulacje kryptowalutami

Pump and Dump.

Jest jedną z najstarszych taktyk manipulacyjnych. Schematy pump and dump obejmują sztuczne zawyżanie ceny aktywów poprzez skoordynowane zakupy (pompowanie), a następnie sprzedaż, gdy ceny osiągną szczyt (zrzut). Zazwyczaj schemat ten jest organizowany przez grupę traderów lub influencerów, którzy promują token o niskiej płynności, często w prywatnych grupach czatowych lub w mediach społecznościowych, przekonując inwestorów detalicznych do kupna. Gdy cena rośnie, manipulatorzy wyprzedają swoje udziały, pozostawiając spóźnialskich ze stratami. W październiku 2024 r. Federalne Biuro Śledcze USA (FBI) podjęło bezprecedensowe działania w ramach operacji „Token Mirrors”, tworząc fałszywą kryptowalutę NexFundAI, aby złapać oszustów na gorącym uczynku. Operacja ujawniła schemat pump and dump o wartości 25 milionów dolarów, w którym traderzy manipulowali wolumenem obrotu i ceną tokena, aby zwabić niczego niepodejrzewających inwestorów. Gdy cena wzrosła, organizatorzy pozbywali się swoich udziałów, co powodowało gwałtowny spadek ceny. Działania FBI doprowadziły do postawienia zarzutów 18 osobom pod zarzutem manipulacji rynkiem i spisku.

Sell Wall Manipulation (Manipulacja ścianą sprzedaży)

Ściana sprzedaży występuje, gdy manipulator składa duże zlecenia sprzedaży po określonym poziomie cenowym, tworząc barierę, która zapobiega wzrostowi ceny aktywów powyżej tego punktu. Te ogromne zlecenia mają zastraszyć innych traderów, którzy zakładają, że przebicie się przez ścianę będzie trudne. Po zakupieniu wystarczającej liczby tokenów po niższych cenach manipulator usuwa ścianę, co pozwala na gwałtowny wzrost ceny. Ta taktyka jest często stosowana przez animatorów rynku i traderów o dużych wolumenach w celu taniego gromadzenia aktywów.

W wyniku manipulacji na rynku kryptowalut inwestorzy otrzymują fałszywe wskaźniki dotyczące ruchów cen. Te oszukańcze praktyki podważają legalność rynku, zakłócają jego funkcję tzw. odkrywania cen, a także zdolność inwestorów do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych. Niestety w proceder ten zaangażowane są osoby, od których oczekiwałoby się, że zapewnią rynkowi kryptowalut płynność finansową i ułatwią niezakłócony handel. Do osób tych należą niektórzy animatorzy rynków kryptowalutowych, którzy sztucznie wpływają na ruchy cen dla uzyskania własnych korzyści.

Dla ukrócenia ich przestępczej działalności niezbędne są interwencje odpowiednich organów regulacyjnych, jednak w obecnej sytuacji egzekwowanie przepisów pozostaje trudne. Pewne działania skierowane przeciwko niektórym giełdom kryptowalutowym podejmuje amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange – SEC). Z raportu SEC opublikowanego w styczniu 2024 r. po kontroli 29 największych giełd kryptowalut wynika, że ​​średnio na nieregulowanych giełdach wash trading stanowił aż 77,5 proc. całkowitego wolumenu obrotu. Według tych samych badań w pierwszym kwartale 2020 r. wash trading został zaobserwowany na rynku kryptowalut w obrotach na kwotę ponad 4,5 biliona dolarów oraz w obrotach instrumentami pochodnymi kryptowalut na kwotę 1,5 biliona dolarów. Jednej z największych, kryptogiełdzie Binance, SEC zarzuciła, że nie wdrożyła zalecanych środków nadzoru nad handlem kryptowalutami, co umożliwiło podmiotom stowarzyszonym z tą giełdą angażowanie się w wash trading wybranymi kryptowalutami w celu sztucznego zawyżania wolumenu obrotu. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o bitcoin, to analiza 157 giełd kryptowalut wykazała, że ​​51 proc. raportowanego dziennego wolumenu obrotu bitcoinem było prawdopodobnie poddane manipulacjom. Według zeznań jednej z osób przesłuchiwanych przez SEC były dyrektor generalny zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX z korzyścią dla siebie i swojej firmy mógł manipulować kursem bitcoina, próbując utrzymać jego cenę poniżej 20 000 dolarów.

Przyglądając się manipulacjom w świecie kryptowalut, warto również zwrócić uwagę na pewien ich specyficzny rodzaj, jakim są stablecoiny. Stablecoiny charakteryzują się stałą ceną i w związku z tym wydawałoby się, że są trudniejsze do manipulacji. Stabilność kursu zazwyczaj osiąga się poprzez powiązanie wartości tzw. monety stablecoina z aktywami rezerwowymi, takimi jak waluty fiat lub złoto. Na przykład stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim zawsze będzie wart 1 dolar. Poza tym stablecoiny można również postrzegać jako blockchainowe wersje tradycyjnych walut. Warto jednak zauważyć, że stablecoiny nie są regulowane przez rządy, co oznacza, że nie zawsze będą akceptowane jako prawomocne środki płatnicze. Co więcej, wartość danego stablecoina czasami odchyla się od ustalonej wartości. Zjawisko to, znane jako depegging, występuje, gdy cena stablecoina znacznie oddali się od wartości jego parytetu (np. dolara). Istnieje wiele przyczyn, które mogą wywołać depegging. Są nimi niekiedy brak stosownego zabezpieczenia, błędne mechanizmy projektowe w systemie samego stablecoina, ale często są to także manipulacje na rynku kryptowalut.

Na poważnie manipulacjami kryptowalut, powiązanych z aktywami rezerwowymi, zajęła się sieć płatności cyfrowych Visa. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ to właśnie ta firma konkuruje ze stablecoinami. W 2023 roku Visa obsłużyła transakcje o wartości ponad 12 bilionów dolarów. Gdyby stablecoiny stały się powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym, przejęłyby poważną część rynku, a Visa mogłaby na tym sporo stracić. Abstrahując jednak od motywów, dla których Visa podjęła swoje działania, godne uwagi są wyniki badań rynku stablecoinów, jakie w maju 2024 roku Visa przeprowadziła wspólnie z platformą danych blockchainowych Allium Labs. Obie firmy wykorzystały specjalnie stworzony w tym celu panel o nazwie „Onchain Analytics Dashboard”.