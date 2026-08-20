Nowy indeks obligacji skarbowych GPWB–B3Y dołączył do grona indeksów obligacji skarbowych i obejmuje papiery o terminie zapadalności przekraczającym trzy lata.

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W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny rozwój narzędzi służących monitorowaniu rynku obligacji. Po wprowadzeniu indeksów dla obligacji korporacyjnych przyszedł czas na dalsze rozszerzanie oferty dotyczącej papierów skarbowych. To ważny sygnał świadczący o dojrzewaniu polskiego rynku kapitałowego i dostosowywaniu go do standardów funkcjonujących na rynkach rozwiniętych.

Szczególną wartością nowego indeksu jest koncentracja na średnio- i długoterminowych obligacjach skarbowych. Segment ten odgrywa kluczową rolę w okresach zmian oczekiwań dotyczących inflacji i stóp procentowych, dlatego wiarygodny benchmark może stać się cennym punktem odniesienia zarówno dla instytucji finansowych, jak i inwestorów indywidualnych. Na uwagę zasługuje także dochodowy charakter wskaźnika. Uwzględnianie zmian cen obligacji, naliczonych odsetek oraz reinwestycji kuponów pozwala lepiej odzwierciedlić rzeczywiste wyniki osiągane przez inwestorów.

Nowe indeksy nie są jedynie kolejnymi wskaźnikami statystycznymi. Z pewnością będą to narzędzia wspierające transparentność rynku, poprawiające możliwość porównywania wyników inwestycyjnych i ułatwiające ocenę ryzyka. W dłuższej perspektywie mogą one przyczynić się do dalszego rozwoju oraz profesjonalizacji polskiego rynku obligacji.