Dla inwestujących jest dobra wiadomość. Oprocentowanie pozostaje na tym samym poziomie co w lipcu. To o tyle istotne, gdyż po ostatnim wystąpieniu szefa NBP Adama Glapińskiego, który sugerował złożenie wniosku o obniżkę stóp procentowych, można było się zastanawiać, czy resort finansów nie zdecyduje się na cięcie oprocentowania.

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Oferta obligacji skarbowych na sierpień

Do tego jednak nie doszło. Jak więc przedstawia się sierpniowa oferta obligacji skarbowych?

3-miesięczne Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu stałym – oprocentowanie wynosi 2,00 proc. w skali roku.

1-roczne Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu zmiennym - w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 4,00% w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,00% i stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany. Cena zamiany wynosi 99,90 zł.

2-letnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu zmiennym - w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 4,15% w skali roku. .Oprocentowanie dla kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 0,15 proc. i stopy referencyjnej NBP. Odsetki są wypłacane co miesiąc. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany.Cena zamiany wynosi 99,90 zł.

3-letnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o stałej stopie procentowej - oprocentowanie wynosi 4,40 proc. w skali roku. Odsetki są kapitalizowane co roku i wypłacane w dniu wykupu. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany. Cena zamiany wynosi 99,90 zł.

4-letnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe – oprocentowanie pierwszym, rocznym okresie odsetkowym jest równe 4,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 1,50 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. Odsetki są wypłacane co roku. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany. Cena zamiany wynosi 99,90 zł.

10-letnie emerytalne Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe - oprocentowanie W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym jest równe 5,35 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. Odsetki są kapitalizowane co roku i wypłacane w dniu wykupu. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany. Cena zamiany wynosi 99,90 zł.

6-letnie rodzinne Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe (dla beneficjentów 800+) - oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym jest równe 5,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. Odsetki są kapitalizowane co roku i wypłacane w dniu wykupu. Obligacje nie mogą być nabywane w drodze zamiany.

- oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym jest równe 5,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,00 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. Odsetki są kapitalizowane co roku i wypłacane w dniu wykupu. Obligacje nie mogą być nabywane w drodze zamiany. 12-letnie rodzinne Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe (dla beneficjentów 800+) - oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 5,60 proc. w skali roku. Oprocentowanie dla kolejnych rocznych okresów odsetkowych jest obliczane jako suma stałej marży w wysokości 2,50 proc. i stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacji), przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. Odsetki są kapitalizowane co roku i wypłacane w dniu wykupu. Obligacje nie mogą być nabywane w drodze zamiany.

Obligacje skarbowe znów mają wzięcie

Mimo trwających danych obligacje skarbowe mają ostatnio dobry czas. Ich sprzedaż w czerwcu wyniosła 8,6 mld zł, co było najwyższym wynikiem w tym roku. Eksperci na łamach „Parkietu” już wcześniej wskazywali, że wakacyjne wyniki sprzedaży obligacji mogą być wyższe właśnie poprzez efekt zamiany papierów. – Spodziewam się, że w kolejnych miesiącach wyniki sprzedaży mogą być nawet lepsze niż w maju. Wynika to z mechanizmu rolowania obligacji. Kilka lat temu Ministerstwo Finansów wprowadziło obligacje roczne i dwuletnie, które okazały się ogromnym sukcesem. W niektórych miesiącach ich sprzedaż przekraczała nawet 10 mld zł. Teraz część tych papierów osiąga termin wykupu. Inwestorzy odzyskują kapitał i przynajmniej część tych środków będzie ponownie lokowana w obligacje skarbowe. To powinno wspierać wyniki sprzedaży w okresie wakacyjnym – mówił na początku czerwca w „Parkiecie” Emil Szweda, redaktor naczelny serwisu Obligacje.pl.