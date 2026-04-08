Rynek detalicznych obligacji skarbowych znów złapał wiatr w żagle. Z danych zaprezentowanych przez MF wynika, że sprzedaż wyniosła 7,27 mld zł, z czego niecałe 950 mln zł to efekt zamiany obligacji. Marcowy wynik nie tylko jest najlepszy w tym roku, ale także najlepszy od lipca 2025 r. Wtedy to sprzedaż wyniosła 8,23 mld zł. Marcowy wynik można wiązać ze zmianami w ofercie obligacji, jakie obowiązują od kwietnia. Oprocentowanie obligacji zostało ścięte, co mogło spowodować, że kupujący woleli przyspieszyć swoje inwestycje oczekując wyższego zwrotu z inwestycji.

Jakie obligacje skarbowe kupowali Polacy w marcu?

Najchętniej kupowanymi instrumentami w marcu były obligacje roczne – ROR (34 proc. udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2,47 mld zł oraz 3-letnie – TOS (27 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1,93 mld zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (z 15 proc. udziałem w sprzedaży), 10-letnie – EDO (13 proc.), 2-letnie – DOR (5 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (4 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że roczne obligacje znów stały się pierwszym wyborem kupujących. Jeszcze w lutym prym wiodły trzyletnie papiery o stałym oprocentowaniu. Wiązać to można z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. W okresach niepewności preferowane są inwestycje o krótszym terminie, tym bardziej, że wybuch wojny otworzył też dyskusję o zmianach w polityce pieniężnej. Gdyby potencjalnie doszło do podwyżek stóp procentowych obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu traciłyby na atrakcyjności.

Na zakup obligacji rodzinnych ROS i ROD dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 800+ klienci przeznaczyli kwotę 178 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 800+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.