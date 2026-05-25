Patrząc na ostatnie odczyty Indeksu Nastrojów „Parkietu” (INP) ciężko było być optymistą. Krótkoterminowa perspektywa zarówno w przypadku Polski, jak i Stanów Zjednoczonych raczej mówiła o dużej ostrożności, gdyż INP kształtował się przez wiele tygodni poniżej 50 pkt. Jakby tego było mało, tydzień temu, po raz pierwszy w historii długoterminowy INP dla Polski spadł poniżej 50 pkt. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”. Najnowsze odczyty dają dużo bardziej optymistyczne nastawienie do rynku.

Optymiści górą na GPW

Ostatnia ostrożność analityków, maklerów i zarządzających ankietowanych przez „Parkiet” wydawała się być w pełni uzasadniona. Na GPW przeplatane były sesje z mocniejszą przewagą byków, z sesjami, podczas których dominowały niedźwiedzie. Wydaje się jednak, że szansę na przełamanie tej passy mają byki, na co zwracają też eksperci. Najnowszy krótkoterminowy INP dla Polski ukształtował się na poziomie 60,7 pkt. Jest to najwyższa wartość od ponad miesiąca. Rynek zdaje się zresztą potwierdzać optymizm ankietowanych. Poniedziałek przyniósł historyczne rekordy indeksu WIG (głosy w ankiecie zbierane są do poniedziałku do godz. 9.00).

Na tym jednak dobre informacje się nie kończą. Po ubiegłotygodniowej „wpadce” wróciło także bycze nastawienie do polskiego rynku w długim terminie. W takim ujęciu INP ukształtował się na poziomie 59,6 pkt, co wpisuje się w historyczną średnią dla tego indeksu. – Opadający kurz wojenny powinien sprzyjać Polsce zarówno w krótkim, jak i długim terminie – wskazuje jeden z ankietowanych.

Ball na Wall Street

Tak jak poprawiło się nastawienie w stosunku do rynku polskiego, tak samo poprawiły się nastroje w odniesieniu do parkietu amerykańskiego. Krótkoterminowy INP dla Wall Street w najnowszym odczycie wypadł na poziomie 58,1 pkt. Również jest to najwyższy odczyt od ponad miesiąca. - Wyniki finansowe nadal bronią hossę na GPW, co zresztą widać po tym, jak zachowują się indeksy - wskazuje jeden z ankietowanych.

Długoterminowa perspektywa rynku amerykańskiego pozostaje bycza. W tym przypadku odbyło się bez wpadki i spadku poniżej 50 pkt. Co prawda było tego blisko dwa tygodnie temu, gdy INP wyniósł 51,6 pkt. Optymiści jednak pozostają górą. Tydzień temu długoterminowy INP wyniósł 55,5 pkt, a teraz ukształtował się on na poziomie 55,6 pkt. Mamy więc w zasadzie powtórzenie wyniku, co pokazuje, że „miłość” do Wall Street jest trwała.

Indeks Nastrojów „Parkietu” opiera się na ankiecie przeprowadzanej wśród analityków, zarządzających i maklerów, którzy oceniają perspektywy polskiego rynku akcji (WIG) oraz rynku amerykańskiego (S&P 500), zarówno w perspektywie krótkoterminowej (miesięcznej), jak i długoterminowej (sześciomiesięcznej). Skala wynosi od 0 do 100, gdzie 0 to nastawienie skrajnie negatywne, a 100 to skrajnie pozytywne.