Ministerstwo Finansów chce umożliwić funkcjonowanie w Polsce ETF-ów w formule UCITS, zgodnej z unijnymi regulacjami. Jak dotąd proces tworzenia ETF-ów w ramach dotychczasowych przepisów jest dość karkołomny. Polskie ETF-y, by dało się nimi obracać na giełdzie, działają jako fundusze inwestycyjne zamknięte. „Z tego powodu ich zakładanie i prowadzenie stanowi wyzwanie, którego niewiele instytucji chce się podjąć. Dodatkowo, w polskie ETF-y inwestować często nie chcą lub wręcz nie mogą (ze względu na politykę inwestycyjną ograniczoną do UCITS) zagraniczni inwestorzy”- informuje Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

UCITS to rozwiązanie powszechnie spotykane w UE. W formule UCITS najczęściej funkcjonują także europejskie ETF-y – również te, w które coraz chętniej inwestują polscy inwestorzy indywidualni.

SII apeluje o wprowadzenie zasad łatwej transformacji istniejących ETF-ów w UCITS. „Uwaga zawarta w opinii SII przekazanej Ministerstwu Finansów dotyczyła konieczności wprowadzenia do ustawy zapisów umożliwiających łatwe przekształcenie istniejących już ETF-ów w ETF-y przewidziane treścią nowej ustawy (w tym UCITS). Projekt w obecnym kształcie takich przepisów nie zawiera, co stanowi przeszkodę dla rozwoju już istniejących ETF-ów”- czytamy.

Zmiana na UCITS to naturalny krok

Projekt zmian przepisów o funduszach inwestycyjnych nie nakłada co prawda na istniejące ETF-y obowiązku przekształcania, jednak wydaje się to naturalnym krokiem. W opinii SII taka operacja powinna być możliwie prosta dla zarządzających oraz całkowicie „bezbolesna” dla inwestorów. – W sposób szczególny pragniemy zwrócić uwagę, aby w projektowanej ustawie został zawarty mechanizm przewidujący przekształcenie dotychczas istniejących i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ETF-ów, funkcjonujących jako portfelowe fundusze inwestycyjne zamknięte, w fundusze ETF w nowej formule. Proces ten, z punktu widzenia inwestorów indywidualnych – posiadaczy tychże ETF-ów – powinien być całkowicie bezobsługowy i nieskutkujący żadnymi dodatkowymi konsekwencjami. Ponadto, co również bardzo ważne, transformacja ETF-ów nie powinna rodzić dla inwestorów żadnych skutków podatkowych – to fragment opinii SII przekazanej Ministerstwu Finansów.

Inwestorzy indywidualni zainwestowali w ostatnich latach w polskie ETF-y, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ponad 2 mld zł. Wiele tych inwestycji ma charakter pasywny, ETF-y te są kupowane na długi termin, często celem oszczędności emerytalnych.