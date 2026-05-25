Donald Trump napisał w sobotę w mediach społecznościowych, że porozumienie kończące konflikt i otwierające Cieśninę Ormuz jest w dużej mierze wynegocjowane i zostanie wkrótce ogłoszone. Umowa miałaby obejmować zawieszenie broni w pierwszej fazie, natomiast w ciągu 30–60 dni rozpoczęłyby się szersze negocjacje. Strona irańska studzi jednak optymizm, określając zapowiedzi Trumpa jako niepełne i niezgodne z rzeczywistością. Nadal pojawiają się informacje o rozbieżnościach dotyczących kluczowych zapisów porozumienia. Mimo to rynek zakłada, że konflikt zbliża się ku końcowi, a transport ropy przez Cieśninę Ormuz wkrótce zostanie przywrócony.

Na Starym Kontynencie wzrosty przekraczają już 1%. W sytuacji, gdy w ostatnich tygodniach poprawił się sentyment wobec sektora technologicznego i rozwoju sztucznej inteligencji, potencjalne zakończenie konfliktu z Iranem może stanowić dodatkowy impuls dla dalszych wzrostów.

Dolar traci tylko umiarkowanie, a kurs EURUSD pozostaje w pobliżu 1,16. W przypadku faktycznego otwarcia Cieśniny Ormuz i poprawy perspektyw inflacyjnych dolar może znaleźć się pod większą presją. Obecnie rynek zakłada, że przed końcem roku w USA może dojść do podwyżki stóp procentowych, jednak spadek cen ropy mógłby podważyć ten scenariusz — zwłaszcza w kontekście nowego przewodniczącego Fed, który objął stanowisko w piątek.

Słabszy dolar wspiera złotego — para EURPLN spada w kierunku 4,23. Złoto pozostaje względnie stabilne w okolicach 4500 USD za uncję, jednak oddalenie ryzyka podwyżek stóp procentowych mogłoby w dalszym horyzoncie wspierać jego notowania.

Dziś przypada święto w USA oraz Wielkiej Brytanii, w związku z czym płynność na rynkach będzie ograniczona.