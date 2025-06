Więcej za mniej, czyli emisje publiczne w pierwszym półroczu

Siły się wyrównują

W I półroczu ubiegłego roku zgłoszony przez inwestorów popyt przekroczył wartość ofert ponad 2,5-krotnie (sięgnął 2,36 mld zł). W tym roku przewaga kupujących nie jest już tak wyraźna i wynosi 1,75x (tyle samo, co przed dwoma laty), przy czym tegoroczna średnia to zasługa dwóch emisji z początku roku – Victorii Dom (wartość akurat tej jednej oferty została ustalona na sztywne 50 mln zł) oraz Kruka, którego obligacje zawsze cieszą się wyjątkową popularnością (w jednej z ubiegłorocznych ofert popyt przekroczył podaż blisko sześciokrotnie). Emisje PragmaGo w ub.r. notowały 2,5-krotne nadsubskrypcje, w tym roku popyt jest niemal równy wartości ofert, emisje Bestu i Olvii Fin. uaktywniły kupujących, bo kończyły programy emisji i nie wiadomo, kiedy ci emitenci powrócą na rynek z kolejnymi emisjami – gdyby nie te jednostkowe wydarzenia, wskaźnik siły popytu byłby znacznie słabszy.

Na podstawie wyników ostatnich emisji PragmaGo, Victorii Dom czy Olivii Fin można dojść do wniosku, że po latach turbulencji na rynku zapanowała wreszcie równowaga między podażą i popytem. Niskie wskaźniki redukcji zapisów lub ich brak to przecież sygnał, że parametry emisji zostały dobrane prawidłowo do siły popytu i są dla emitentów mniej frustrujące niż znaczna przewaga kupujących pozostawiająca w tyle głowy myśl, że można było pozyskać finansowanie taniej. To jednak także sygnał, że inwestorzy nie są w tej chwili skłonni obejmować emisji z poziomem marż istotnie niższym niż oferowane im w I półroczu.

Co czeka inwestorów w dalszej części roku?

Nowością, która pojawi się w drugim półroczu na rynku pierwotnym, będą emisje lub emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, które (która) na podstawie prospektu emisyjnego zostaną zaoferowane m.in. inwestorom indywidualnym.

104 tys. zł to wartość średniego zapisu składanego na tegorocznych emisjach publicznych obligacji korporacyjnych.

Listy zastawne jako produkt inwestycyjny dostępny na rynku wtórnym i później na płynnym rynku wtórnym (słowo „płynnym” zasługuje na podkreślenie) to potencjalny hit rynkowy. Nie jest to instrument, na którego trzymaniu w portfelach inwestorzy się wzbogacą (spodziewana marża ponad WIBOR z pewnością nie przekroczy 1,0 pkt proc., a bliżej jej będzie zapewne do 0,5 pkt proc.), a mimo to może być niezwykle popularny jako produkt płynnościowy. Już obecnie posiadacze znaczących oszczędności mają problem ze zdeponowaniem ich na sensownych warunkach. Banki płacą mało za depozyty (poza promocjami, które dotyczą zwykle krótkich okresów i niskich kwot), a obligacje skarbowe dręczone są ryzykiem stopy procentowej, a ostatnio nawet kredytowym (Japonia i USA), które pośrednio oddziałuje i na nasz rynek. Z kolei obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa okazują się drogie, gdyby zaszła potrzeba ich przedterminowego umorzenia. Listy zastawne o najwyższej klasie bezpieczeństwa i niemalże wolne od ryzyka stopy procentowej przyciągną wielu zainteresowanych chwilowym zdeponowaniem nadpłynności. Ale raczej niewielu takich, którzy kupią je z myślą o zatrzymaniu ich w portfelu do dnia wykupu.

Poza oczekiwaną nowością inwestorzy mogą liczyć na stały zestaw emitentów. Kruk, którego obecny prospekt wygasa we wrześniu, już uchwalił nowy program emisji, co oznacza zamiar przeprowadzania kolejnych ofert, być może jeszcze w II półroczu. PragmaGo ze względu na tempo rozwoju będzie zapewne zainteresowana pozyskaniem kolejnych środków na kapitał obrotowy i wykup starszych serii. Prospekt PragmaGo także wygasa we wrześniu, być może do tego czasu spółka zdecyduje się na kolejną emisję. Bardzo prawdopodobne, że na kolejne oferty decydować będzie się także Cavatina Holding, która celuje w refinansowanie zapadających serii. Victoria Dom w znacznym stopniu już zrealizowała cel, jakim był przedterminowy wykup najdroższych serii obligacji, ale wciąż może sporo zaoszczędzić, jeśli ściągnie z rynku również te oprocentowane na nieco mniej niż 6 proc. ponad WIBOR. Nietkniętymi prospektami dysponują też Dekpol, Marvipol i PCC Rokita. Po publikacji raportu półrocznego prace nad kolejnym prospektem może podjąć Best.