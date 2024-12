Spadek produkcji budowlanej nie zagraża obligacjom

Wyniki Dekpolu za III kwartał nie były znane w chwili powstawania tego tekstu (ale powinny być znane w dniu jego publikacji, grupa przesunęła dzień publikacji z 25 listopada na 28 listopada), natomiast do końca półrocza grupa raportowała wzrost przychodów przy spadającej jednak marży na działalności budowlanej, nadrabianej sektorem deweloperskim. Mniej więcej to samo można powiedzieć o wynikach Pekabeksu, który po trzech kwartałach raportował wzrost przychodów o 3 proc., ale spadek zysku netto o 56 proc.

Akcje w dół, obligacje w bok

Akcje wymienionych spółek tanieją solidarnie mniej więcej od końcówki II kwartału i od tego czasu notowania spadły o 25–35 proc. Natomiast obligacje nadal notowane są w pobliżu wartości nominalnych, choć przy marnych wolumenach. Jednak w otoczeniu drożejących obligacji przedstawicieli pozostałych branż taka sytuacja oznacza możliwość sięgnięcia nawet po 10 proc. rentowności brutto przy dobrych powodach, by sądzić, że istniejące papiery zostaną bez problemów zrefinansowane, tak jak właśnie uczynił to Dekpol.

Obfita końcówka roku

Rynek pierwotny obligacji korporacyjnych tradycyjnie już powiększa liczbę dostępnych ofert w ostatnich tygodniach roku.

Do 3 grudnia trwają zapisy w publicznej emisji Bestu, a więc spółki świetnie inwestorom znanej. Tym razem Best oferuje 3,8 pkt proc. marży, czyli tyle co w poprzedniej emisji, za to termin zapadalności papierów został wydłużony o sześć miesięcy, do pięciu i pół roku. To efekt wysokiej nadsubskrypcji w ofercie sprzed miesiąca. Wcześniej popularność własnych emisji w analogiczny sposób zdyskontował Kruk, który termin zapadalności wydłużył o rok – do sześciu lat. Dłuższe terminy zapadalności są cechą rynków dojrzałych. W przypadku firm o ugruntowanej pozycji rynkowej – tak w obszarze prowadzonej działalności, jak i na rynku obligacji – wydłużenie terminów zapadalności to dobry kierunek, który powinien ułatwiać inwestorom lokowanie środków.

O kilka dni dłużej, do 6 grudnia, trwają zapisy w dwóch tzw. małych emisjach publicznych. Tego typu oferty są szeroko dostępne, mimo że podstawą ich przeprowadzenia nie jest zatwierdzony prospekt emisyjny, ale memorandum informacyjne. Limitem jest wartość emisji, która nie może przekroczyć równowartości 5 mln euro. O 21 mln zł ubiega się art.Locum, kontrolowany przez byłych właścicieli Archicomu, co samo w sobie jest pewną rękojmią. Za niezabezpieczone, trzyletnie obligacje art.Locum oferuje 4,65 pkt proc. marży, co daje na dziś 10,5 proc. odsetek brutto. Adatex z kolei także oferuje trzyletnie papiery, ale z wyższą marżą (5,5 pkt proc., przy czym w pierwszym okresie jest to 6,0 pkt proc. ponad WIBOR, co daje rzadko dziś spotykane 11,85 proc. w pierwszym okresie odsetkowym), a do tego zabezpieczenia hipoteczne, majątkowe (na akcjach, Adatex jest notowany na New Connect) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji, co stanowi pokaźny pakiet zabezpieczeń, który jest z kolei ceną za debiut w portfelach indywidualnych inwestorów.

Z naszych informacji wynika, że przed końcem roku inwestorzy mogą liczyć jeszcze przynajmniej na dwie szeroko dostępne oferty.