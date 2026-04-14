Ponad 1 mld euro (4,3 mld zł) wyniosła wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w I kwartale tego roku – wynika ze wstępnych szacunków JLL. To najlepsze otwarcie roku od czterech lat, przy czym w 2022 r. otoczenie rynkowe było o wiele bardziej sprzyjające dla inwestorów, biorąc pod uwagę poziom stóp procentowych w eurostrefie.

W I kwartale ubiegłego roku wartość inwestycji wyniosła 635 mln euro, a w całym roku 4,26 mld euro, z czego 1,9 mld euro w ostatnim kwartale. W ubiegłym roku rodzimy kapitał odpowiadał za około 20 proc. wartości transakcji, szczególnie mocno zaznaczając obecność na rynku biurowym. W tym zakresie dokładne szacunki za I kwartał br. nie są jeszcze znane. Zauważalne jest, że polscy inwestorzy (prywatni, ale także deweloperzy czy instytucje nabywające nieruchomości na własny użytek) pozostają aktywni, koncentrując się głównie na transakcjach o mniejszej skali.

Inwestorzy kupują nieruchomości w Polsce. Magazyny znów na czele

W I kwartale prawie 450 mln euro zainwestowano w nieruchomości logistyczno-przemysłowe.

– W I kwartale sektor magazynowo-logistyczny cieszył się największym zainteresowaniem inwestorów, którzy koncentrowali się na aktywach z długimi umowami najmu. Kolejne duże transakcje w tym segmencie spodziewane są jeszcze w II kwartale – zapowiada Sławomir Jędrzejewski, head of logistics investment w JLL. – Na horyzoncie widać również finalizację znaczących transakcji w pozostałych sektorach, co potwierdza rosnące zaufanie dużych, instytucjonalnych graczy do polskiego rynku – dodaje.

Nasilającym się trendem są transakcje sprzedaży i najmu zwrotnego (sale & leaseback). Firmy sprzedają funduszom swoje nieruchomości, a jednocześnie zawierają z nowymi właścicielami długoterminowe umowy najmu. Nie dotyczy to wyłącznie magazynów. W I kwartale węgierski fundusz Adventum kupił osiem hipermarketów Auchan, dotychczasowy właściciel zawarł 15-letnią umowę najmu. Na radarach inwestorów biurowych w I kwartale były cały czas pojedyncze aktywa średniej i mniejszej wielkości – i Warszawa.

Część kapitału napłynie do naszego regionu kosztem Bliskiego Wschodu

Wartość transakcji zawartych w I kwartale jest potwierdzeniem kontynuacji wzrostowego trendu aktywności inwestorów, obserwowanego od 2023 r., jednak w tej chwili trudno przewidywać, jak może wypaść cały rok.

– Jeśli chodzi o niepewność związaną z sytuacją na Bliskim Wschodzie, formułowanie jakichkolwiek długofalowych prognoz nie jest jeszcze na razie możliwe, jednak Polskę mogą ominąć poważniejsze zawirowania. Z jednej strony obecna sytuacja może opóźnić spodziewane obniżki stóp w strefie euro, ograniczając możliwości obniżenia kosztów kapitałowych. Z drugiej strony część kapitału, który wcześniej był kierowany na Bliski Wschód, może zostać przeniesiona do Europy, w tym do regionu CEE. Chociaż na tym etapie tendencje te pozostają niepewne, obecne wskaźniki na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wskazują na silną dynamikę i zapowiadają aktywny rok dla tej branży – ocenia Dmytro Havrylenko, head of capital markets Poland w JLL.