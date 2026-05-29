ZE PAK odnotował w pierwszym kwartale 2026 r. 10,3 mln zł straty netto oraz 343,1 mln zł przychodów. W analogicznym okresie 2025 r. spółka odnotowała 13,8 mln zł straty netto oraz 309,3 mln zł przychodów.

Kurcząca się marża ZE PAK

Strata operacyjna spółki w pierwszym kwartale wyniosła 8,4 mln zł, wobec 9,4 mln zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spółka odnotowała również stratę EBITDA na poziomie 5,3 mln zł wobec 5,4 mln zł straty na tym poziomie wyniku w analogicznym okresie 2025 r.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej wyniosły 240,2 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z obrotu wyniosły 29,3 mln zł, a przychody z rynku mocy wyniosły 19,9 mln zł. „Dominujący strumień przychodów – sprzedaż energii własnej – pozostaje w trendzie spadkowym w wyniku niższych wolumenów produkcji oraz niższej średniej ceny sprzedaży energii” – tłumaczy firma na prezentacji wynikowej.

Rok do roku znacząco także spadła marża. To efekt rosnących cen uprawnień do emisji CO2. „Jednostkowy koszt emisji CO2 jest wyższy o 36,2 proc. r/r w wyniku istotnego wzrostu ceny uprawnień do emisji. W efekcie marża na pokrycie kosztów paliwa i kosztów działalności operacyjnej spadła o 47,8 proc. rok do roku” – tłumaczy firma.

Spółka jest także na ostatniej prostej z realizacją projektu elektrowni gazowej CCGT w Turku. „Zgodnie z planem – zaawansowanie prac jest na poziomie 86 proc. na koniec I kw. 2026 r. Uruchomiliśmy finansowanie w ramach kredytu konsorcjalnego na realizację projektu CCGT w Turku i spłaciliśmy całość zadłużenia z tytułu finansowania pomostowego EFG” – dodaje firma.

ZE PAK powoli kończy z węglem

Spółka przekazała także, że zakończono działalność węglową w dotychczasowym kształcie. „Zaprzestaliśmy ciągłego wydobycia węgla i ciągłej produkcji energii elektrycznej. Przyspieszamy restrukturyzację zatrudnienia, szczególnie w obszarze wydobycia węgla.” – czytamy w prezentacji.

Firma zmniejsza także w związku z tym zatrudnienie. W I kw. 2026 r. restrukturyzacja zatrudnienia objęła łącznie 163 pracowników, w tym 76 osób skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych w ramach Ustawy o osłonach socjalnych. Na koniec I kwartału 137 pracowników przebywało na urlopach górniczych lub energetycznych. „Pracownicy odchodzący objęci są programem wsparcia »Droga do zatrudnienia po węglu«, który zapewnia pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia lub w rozpoczęciu działalności gospodarczej” – tłumaczy zarząd firmy. Na koniec pierwszego kwartału z programu skorzystało 1118 osób.