Węgierska grupa Wing, główny akcjonariusz deweloperskiej grupy Echo Investment, zawnioskowała, aby na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 26 czerwca podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy po 40 gr na papier. „Zarząd zamierza poprzeć wniosek akcjonariusza. Rekomendacja odzwierciedla przekonanie o trwałości modelu biznesowego grupy oraz jej zdolności do generowania stabilnych przepływów pieniężnych przy zachowaniu potencjału dalszego wzrostu” – przekazała spółka.

Echo Investment podzieli się wcześniej zyskami ze sprzedaży nieruchomości

Wcześniejsza rekomendacja zarządu mówiła, żeby spółka nie wypłacała już w ramach zwykłej dywidendy nic więcej poza zaliczką przekazaną w grudniu (0,8 zł na akcję, w sumie 330 mln zł). Na środowej konferencji zapewniono, że część gotówki ze zbycia aktywów na pewno trafi do akcjonariuszy w tym roku, ale nie sprecyzowano, kiedy. Z kontekstu i doświadczeń ostatnich lat można było się spodziewać dystrybucji bliżej jesieni.

Z samej sprzedaży portfela 5,32 tys. lokali przez platformę Resi 4 Rent (Echo ma 30 proc. udziałów) za 2,4 mld zł będzie mieć do dyspozycji 310 mln zł gotówki. W I półroczu spieniężono dwa budynki biurowe, a w dalszej części roku pod młotek mają pójść następne dwa. Poza wypłatą dywidendy i reinwestowaniem w nowe projekty deweloperskie, wpływy mają służyć zmniejszaniu zadłużenia. Zarząd właśnie zadecydował o przedterminowym wykupie obligacji o wartości 180 mln zł, zapadających w grudniu 2027 r.

– Wcześniejszy wykup obligacji oraz planowana wypłata dywidendy są naturalną konsekwencją działań realizowanych przez Echo Investment w ostatnich latach. Konsekwentnie wzmacniamy płynność i optymalizujemy strukturę finansowania, jednocześnie rozwijając projekty we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Dzięki temu możemy równocześnie inwestować w dalszy rozwój biznesu, terminowo realizować zobowiązania i dzielić się wypracowaną wartością z akcjonariuszami – skomentował Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Grupy Echo.

Echo Investment buduje mieszkania, biura, akademiki i lokale na wynajem

Echo jest aktywne w kilku segmentach rynku nieruchomości. Przez zależny Archicom buduje mieszkania, celem na 2026 r. jest nowy rekord sprzedaży – 3,2-3,5 tys. mieszkań, a w kolejnym kroku stabilizacja na poziomie 4 tys.

Platforma Resi 4 Rent, po sprzedaży 5,32 tys. wynajętych lokali będzie kontynuować działalność, osiągając na koniec roku portfel 3 tys. mieszkań, a kolejnym krokiem będzie zwiększenie zasobu do 5 tys.

Echo ma też 30 proc. udziałów w platformie StudentSpace budującej akademiki. W ciągu dwóch lat oddano akademiki liczące 1,2 tys. łóżek, kolejnych 500 trafi do zasobu w tym roku, a cel średnioterminowy to 5 tys.

Na rynku biurowym Echo stawia przede wszystkim na ścisłe centrum Warszawy, gdzie popyt najemców i inwestorów jest największy.