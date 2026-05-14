Część najemców porzuca mieszkania

Kwiecień w najmach mieszkań był w miarę spokojny. Zdaniem Marcina Jańczuka, eksperta sieciowej agencji Metrohouse, nie różnił szczególnie od poprzednich miesięcy. – Rynek najmu ożywi się zapewne w okresie wakacji. W ruch wprawią go studenci poszukujący mieszkań na nowy rok akademicki – wyjaśnia. – Wakacje to też dobry czas na przeprowadzkę, z czego co roku korzysta duża grupa najemców – dodaje.

W stolicy, jak mówi Emilia Zaszewska z Freedom Warszawa Śródmieście, popyt na najem mieszkań jest stabilny. – Zauważyłam nawet pewne wyciszenie. Ze względu na korzystniejsze warunki kredytowe część najemców skierowała się w stronę zakupu mieszkań – dodaje.