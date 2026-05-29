Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miały medyczne spółki w I kwartale.

Jak radzą sobie Voxel i Diagnostyka.

Dlaczego II kwartał może być trudny.

Ile warte są akcje medycznych spółek.

Podczas piątkowej sesji indeksy na warszawskiej giełdzie idą lekko w górę. Przed południem WIG zyskuje 0,7 proc. Pozytywnie wyróżniają się m.in. spółki medyczne takie jak Voxel czy Diagnostyka. Opublikowały wyniki za I kwartał 2026 r. Udało im się przebić prognozy analityków.

Reklama Reklama

Jakie wyniki miała Diagnostyka w I kwartale

Akcje Diagnostyki drożeją o ponad 7 proc. do 177 zł. Spółka umocniła pozycję lidera na rynku diagnostyki medycznej w Polsce. Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły 670,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13,4 proc. Spółka odnotowała wzrost wolumenu badań do 45,8 mln (o 1,2 proc.), przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnego trendu w zakresie średniej ceny usług. Diagnostyka wprowadziła do oferty 18 nowych badań, w tym – jako pierwsza w Polsce – badanie wspomagające diagnostykę choroby Alzheimera.

Grupa w 2026 r. spodziewa się wzrostu przychodów z tytułu umów z klientami na poziomie niskich-średnich kilkunastu proc.

W I kwartale 2026 r. zysk operacyjny wyniósł 123,1 mln zł. Był o ponad 13 proc. wyższy od oczekiwań analityków i o prawie 10 proc. wyższy rok do roku. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 82,6 mln zł i był o prawie 14 proc. wyższy od prognoz oraz o 13 proc. wyższy rok do roku.

– I kwartał był dla grupy Diagnostyka okresem stabilnego utrwalania pozycji rynkowej oraz konsekwentnej realizacji długofalowej strategii wzrostu. Niezmiennie skupiamy się na wzroście organicznym uzupełnianym selektywnymi akwizycjami – skomentował Jakub Swadźba, prezes Diagnostyki.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Słaby czwarty kwartał Diagnostyki. Kurs w dół Medyczna spółka w 2025 r. wypracowała ponad 2,4 mld zł przychodów i 251 mln zł zysku netto. Wypłaci solidną dywidendę. Ale w samym IV kwartale wyni...

Wyniki Voxela w I kwartale

Notowania spółki Voxel podczas piątkowej sesji zyskują ponad 11 proc. Obecnie akcje są wyceniane na 108 zł. To i tak znacząco niżej niż 12 miesięcy temu, kiedy kurs sięgał 150 zł. Zaczął spadać w obawie o negatywny wpływ zmian w finansowaniu badań przez NFZ na wyniki grupy Voxel. I choć dane za I kwartał mogą sugerować, że obawy te były bezpodstawne, to wcale tak nie jest – zmiany zasad weszły w życie dopiero od kwietnia 2026 r. A to oznacza, że ich wpływ realnie będzie widoczny od II kwartału. Ze względu na strukturę biznesu znacznie mocniej uderzą w Voxel niż w Diagnostykę.

W trakcie pierwszych trzech miesięcy Voxel wypracował 157,2 mln zł przychodów. O 3 proc. więcej niż zakładał rynek i niemal tyle samo co roku temu. Zysk operacyjny wyniósł 42,5 mln zł. Był o prawie 31 proc. wyższy od oczekiwań oraz o niemal 30 proc. wyższy w ujęciu rok do roku. Również na poziomie netto wynik wygląda dobrze. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi prawie 32 mln zł. To o 31 proc. więcej niż zakładał rynek i również o 31 proc. więcej rok do roku.

„W I kwartale widoczny jest wzrost przychodów z kluczowych badań, który wyniósł 14 proc. i był wyższy niż wzrost wolumenów głównie z uwagi na poprawę struktury badań. Na zmianę przychodów miały także wpływ zmiany wycen badań refundowanych – wzrost wycen kluczowych badań wprowadzony od drugiego półrocza 2025 r., co zostało częściowo skompensowane zmniejszeniem wycen badań TK i MR wprowadzonym od I kwartału 2026 r.” – czytamy w raporcie.