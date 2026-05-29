Po trzech dniach spadków indeksu WIG20, start piątkowej sesji dawał nadzieję, że czerwona seria zostanie przerwana. Nasz flagowy indeks zaczął notowania od wyraźnych wzrostów, dzięki czemu znów znalazł się powyżej 3700 pkt. Po godzinie handlu skala wzrostów nieco przygasła (WIG20 zyskiwał 0,5 proc.), znów zjechaliśmy poniżej 3700 pkt. i pozostaje mieć nadzieję, że byki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.

Mocniej dzisiaj prezentują się indeksy średnich i małych spółek. mWIG40 po godzinie handlu rósł 0,7 proc., a sWIG80 zyskiwał 1,4 proc. W gronie średniaków błyszczy dzisiaj m.in. Diagnostyka, która pokazała lepsze od oczekiwań wyniki finansowe. W sWIG80 liderem wzrostów jest Creotech Quantum. Akcje tej spółki rosną ponad 20 proc. Świetnie też prezentuje się Comp, który zyskuje ponad 10 proc. Ruch ten wywołała informacja o kontrakcie w ramach programu SAFE. Do gry znów też wraca Scanway, który dzisiaj rośnie o ponad 8 proc.

Kończąc wątek polski: za nami zaskakujący odczyt inflacji, która w maju wyniosła 3,1 proc. r/r. Wynik ten jest wyraźnie poniżej oczekiwań ekonomistów.

Przewagę koloru zielonego widać dzisiaj także na innych europejskich rynkach. Mocno świeci on m.in. we Francji, gdzie CAC40 rósł rano około 1 proc. Słabiej prezentował się DAX, który zyskiwał „zaledwie” 0,2 proc.

Wall Street znów z rekordami

Rekordy widzieliśmy wczoraj na Wall Street. - Indeks szerokiego rynku S&P500 umocnił się o 0,58 proc. Jeszcze lepiej poradziła sobie amerykańska technologia, reprezentowana przez Nasdaq Composite, gdzie po sesji charakteryzującej się trendem wzrostowym zobaczyliśmy wzrost o 0,91 proc. Nad kreską końcowo znalazł się również indeks spółek przemysłowych DJIA. Gwiazdą wczorajszej sesji okazał się Snowflake, którego akcje wzrosły o ponad 36 proc. po publikacji mocnych wyników kwartalnych. Spółka pokazała ponad 33 proc. wzrost przychodów rok do roku, ograniczyła stratę netto i podniosła całoroczne prognozy. Dodatkowym impulsem dla kursu było ogłoszenie wieloletniej umowy na moc obliczeniową AWS, wzmacniającej ekspozycję spółki na rozwój rynku AI – wskazuje Michał Poleszczuk z DI Xelion.

Wystrzał optymizmu widać było w Azji. Kospi zyskał aż 3,3 proc. Mocno zaprezentował się także Nikkei225, który urósł 2,5 proc. Rynki znów żyją nadzieją na pokój między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.