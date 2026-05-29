Comp jest liderem wzrostów podczas dzisiejszej sesji na GPW. Przed południem jego akcje drożeją o ponad 13 proc. do 77,5 zł. To reakcja na informacje, jakie napłynęły na rynek, dotyczące SAFE. „Parkiet” już wcześniej sygnalizował, że Comp może się znaleźć wśród beneficjentów tego programu i rzeczywiście tak się stało.

Jaką umowę ma Comp w ramach SAFE

28 maja 2026 r. spółka zależna Compa – Enigma Systemy Ochrony Informacji – podpisała umowę z jednostką organizacyjną Ministra Obrony Narodowej (Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych). Z raportu bieżącego wynika, że umowa została zawarta w ramach programu SAFE i dotyczy dostawy rozwiązań kryptograficznych (postkwantowy szyfrator IP) produkowanych przez Enigmę.

Dostawy wynikające z umowy, podzielone na części, będą realizowane w okresie od 2027 r. do 2030 r. Łączna wartość umowy (wraz z dostawami w ramach opcji, których uruchomienie zależy od decyzji zamawiającego) wynosi 273,7 mln zł netto, w tym wartość dostaw w ramach opcji wynosi ponad 113,5 mln zł. Szczegóły nie są znane – podano tylko, że warunki nie odbiegają od typowo stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa w ramach SAFE podbije wyniki Compa

Wartość umowy robi wrażenie w zestawieniu z obecną skalą biznesu grupy Comp. A co więcej, zarząd zasygnalizował, że liczy na dalszą kontraktację w ramach programu SAFE.

Spółka zasygnalizowała też możliwość przekroczenia prognozowanych celów EBITDA i transferu do akcjonariuszy na 2027 r. oraz 2028 r. o ponad 10 proc. Przepływy pieniężne z tej umowy pojawią się począwszy od 2027 r.

„Kontraktacja (…) umacnia pozycję Compa jako lidera bezpieczeństwa specjalnego w Polsce. Pozyskany i nadal pozyskiwany portfel zamówień sięga poza horyzont strategii Comp 2028 Security First. Zawarta umowa opiera się w całości na rozwiązaniach kryptograficznych produkowanych w grupie kapitałowej spółki. Ma to znaczenie strategiczne dla oferty produktowej grupy i dla jej wyników finansowych” – czytamy w raporcie.

Zarząd informuje, że zgodnie z konserwatywnym podejściem przyjętym w strategii, w obliczu turbulencji makroekonomicznych i wysokiej zmienności rynkowej, ewentualna aktualizacja celów finansowych w górę będzie dokonywana sukcesywnie, w miarę postępów realizacji umów.

Polska w tym miesiącu, jako pierwsza w UE, podpisała umowę z KE dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Rząd deklaruje, że prawie 90 proc. środków trafi do firm krajowych.