Wstępne porozumienie zakłada zawieszenie broni na kolejne 60 dni oraz rozpoczęcie rozmów nad programem nuklearnym. Oczekuje ono jeszcze na zatwierdzenie przez Trumpa. Pytanie, czy proponowane warunki go usatysfakcjonują – wczoraj nie odniósł się do tej kwestii, natomiast w środę mówił, że liczy na „świetny kompromis”. Rynki w dalszym ciągu pozostają w stanie niepewności.

Reklama Reklama

Otwartą kwestią pozostaje także sytuacja w Cieśninie Ormuz i moment, w którym ropa zacznie ponownie płynąć z tego regionu świata. Baryłka WTI spada dziś do poziomu 88 USD.

Rynek walutowy tymczasem w ograniczonym stopniu reaguje na doniesienia z Bliskiego Wschodu. Wynika to z faktu, że nawet w przypadku porozumienia mogą utrzymywać się problemy z niedoborem surowca, a banki centralne będą zmuszone przeciwdziałać inflacji. W rezultacie perspektywa porozumienia wciąż ma ograniczony wpływ na oczekiwania dotyczące polityki monetarnej.

Rynek zakłada, że w czerwcu EBC zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Kurs EUR/USD stabilizuje się powyżej poziomu 1,16, a złoto pozostaje w okolicach 4500 USD za uncję.

Czynnikiem wspierającym wzrosty na rynku akcyjnym jest rajd spółek technologicznych. Dell zyskał wczoraj w handlu posesyjnym 40% po prezentacji nowych prognoz sprzedaży. Boom związany z rozwojem sztucznej inteligencji utrzymuje się.