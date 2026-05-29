Rafał Sadoch, Zespół mForex, Biuro maklerskie mBanku S.A.
Wstępne porozumienie zakłada zawieszenie broni na kolejne 60 dni oraz rozpoczęcie rozmów nad programem nuklearnym. Oczekuje ono jeszcze na zatwierdzenie przez Trumpa. Pytanie, czy proponowane warunki go usatysfakcjonują – wczoraj nie odniósł się do tej kwestii, natomiast w środę mówił, że liczy na „świetny kompromis”. Rynki w dalszym ciągu pozostają w stanie niepewności.
Otwartą kwestią pozostaje także sytuacja w Cieśninie Ormuz i moment, w którym ropa zacznie ponownie płynąć z tego regionu świata. Baryłka WTI spada dziś do poziomu 88 USD.
Rynek walutowy tymczasem w ograniczonym stopniu reaguje na doniesienia z Bliskiego Wschodu. Wynika to z faktu, że nawet w przypadku porozumienia mogą utrzymywać się problemy z niedoborem surowca, a banki centralne będą zmuszone przeciwdziałać inflacji. W rezultacie perspektywa porozumienia wciąż ma ograniczony wpływ na oczekiwania dotyczące polityki monetarnej.
Rynek zakłada, że w czerwcu EBC zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Kurs EUR/USD stabilizuje się powyżej poziomu 1,16, a złoto pozostaje w okolicach 4500 USD za uncję.
Czynnikiem wspierającym wzrosty na rynku akcyjnym jest rajd spółek technologicznych. Dell zyskał wczoraj w handlu posesyjnym 40% po prezentacji nowych prognoz sprzedaży. Boom związany z rozwojem sztucznej inteligencji utrzymuje się.
US500.f; D1
