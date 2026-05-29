Cena ropy gatunku WTI spadła do 87 dol. za baryłkę. Ropa gatunku Brent zniżkowała natomiast do 92 dol. za baryłkę. Surowiec taniał już kolejny dzień z rzędu, bo inwestorzy znów uwierzyli w doniesienia mówiące, że USA oraz Iran są bliskie zawarcia porozumienia przedłużającego rozejm.

Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły w czwartek porozumienie w sprawie przedłużenia zawieszenia broni oraz zniesienia ograniczeń w żegludze przez Cieśninę Ormuz, poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoich informatorów. Jednak prezydent USA Donald Trump jeszcze go nie zatwierdził, a irańskie media państwowe podały, że porozumienie nie zostało sfinalizowane. O dużych szansach na przedłużenie rozejmu donosiła też BBC, powołując się na swoje źródła.

Zgodnie z doniesieniami, porozumienie mogłoby pozwolić na „nieograniczony” przepływ przez Cieśninę Ormuz, a Iran otrzymałby 30 dni na usunięcie min z wąskiego korytarza żeglugowego. Stany Zjednoczone zniosłyby również swoją blokadę irańskich portów i wydałyby zwolnienia z sankcji, umożliwiając Iranowi wznowienie sprzedaży ropy naftowej. – Stany Zjednoczone i Iran muszą jeszcze rozwiązać kilka kluczowych spornych kwestii, zanim możliwe będzie osiągnięcie porozumienia kończącego wojnę – powiedział wiceprezydent JD Vance. Pytany przez BBC, czy prezydent Donald Trump jest bliski podpisania porozumienia, Vance odparł, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć „kiedy lub czy” obie strony sfinalizują umowę.

To już kolejny sygnał z ostatnich tygodni mówiący, że USA oraz Iran „są bliskie” porozumienia.

Ceny ropy były bardzo zmienne w ostatnich sesjach, wahając się nawet o 6 dol. w zależności od sprzecznych sygnałów dotyczących możliwego zakończenia trwającej trzy miesiące wojny USA–Izrael z Iranem oraz ewentualnego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz – kluczowej arterii, przez którą płynie około jednej piątej światowej ropy i skroplonego gazu ziemnego.

Ile będzie kosztowała ropa naftowa?

– Konsensus nadal zakłada, że konflikt jest zakończony i nadchodzi porozumienie. Dopóki ta narracja się utrzyma, ropa naftowa ma przestrzeń do dalszego spadku w kierunku wsparcia trendu w okolicach niskich 80 dol. za baryłkę – twierdzi Tony Sycamore, analityk z firmy IG.

Jak na razie, ruch statków w Cieśninie Ormuz pozostaje niewielki w porównaniu do poziomu sprzed wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej. Analitycy z ING wskazali, że ponowne otwarcie cieśniny przyniosłoby natychmiastową ulgę rynkowi ropy, ale odbicie nadal jest niepewne. „Produkcja ropy naftowej w górze strumienia spadła znacząco od początku wojny, ponieważ producenci zamykali wydobycie, aby zarządzać ograniczeniami magazynowymi” – napisali eksperci ING. Ich zdaniem, odbicie produkcji będzie stopniowe, a nie natychmiastowe. „Rafinerie w regionie muszą zwiększyć produkcję. To zajmie czas, biorąc pod uwagę, że część tej infrastruktury była celem ataków na wcześniejszym etapie konfliktu” – prognozują analitycy ING.