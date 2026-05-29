Zysk operacyjny spółki jest już na plusie i wyniósł w I kw. br. 89,43 mln zł wobec 291,82 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 316,52 mln zł wobec 8,06 mln zł straty rok wcześniej.

Wzrosty wyników Grupy Azoty

W I kwartale 2026 r. Grupa Azoty wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3,7 mld zł, co oznacza niewielki spadek o 3,14 proc. w porównaniu z 3,82 mld zł uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik EBITDA poprawił się, osiągając 317 mln zł – stanowi to wzrost o 325 mln zł rok do roku w zestawieniu z ujemnym wynikiem z I kwartału 2025 r. (-8 mln zł). EBITDA z wyłączeniem wpływu GA Polyolefins wyniosła 341 mln zł, co oznacza wzrost o 255 mln zł względem wyniku sprzed roku (86 mln zł). Skonsolidowana marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 8,6 proc., rosnąc o 8,8 pkt. proc. w porównaniu z –0,2 proc. odnotowanych w I kwartale 2025 r.

„Pierwszy kwartał 2026 r. przyniósł wyraźną poprawę rentowności całej grupy, co potwierdza skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie 317 mln zł, wyższy o 325 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Kluczowym filarem tego sukcesu był bardzo dobry wynik w segmencie Agro, w którym EBITDA wzrosła rok do roku o 146 mln zł (wzrost o 157 proc.), osiągając poziom 239 mln zł. Niezwykle istotny jest dla nas także pozytywny wynik w segmencie Chemia, który wypracował dodatnią EBITDA w wysokości 17 mln zł, co stanowi znaczącą poprawę względem ujemnego wyniku sprzed roku – warto podkreślić, że segment ten wypracował dodatni wynik po raz pierwszy od IV kwartału 2023 r. Nie ukrywamy, że wsparciem dla wyniku kwartalnego była zmiana szacunku rezerwy na prawa do emisji CO2 za 2025 r. spowodowana spadkiem cen rynkowych praw do emisji CO2 w kwocie 97 mln zł, co wprost wynika z regulacji MSR” – powiedział wiceprezes Jacek Podgórski, cytowany w komunikacie.

Nadal trudne rozmowy z bankami

Władze spółki dodają, że duża część pracy zarządu i całej organizacji to dzisiaj rozmowy z bankami i instytucjami finansowymi. „Wciąż funkcjonujemy jeszcze w oparciu o miesięczne umowy stabilizacyjne, które wymagają ciągłych renegocjacji. Naszym celem jest podpisanie docelowej umowy restrukturyzacyjnej, która pozwoli nam skoncentrować się już nie na bieżącym zarządzaniu kryzysem zadłużeniowym, ale na rozwoju strategicznego biznesu Grupy Azoty. Cel, jakim jest podpisanie umowy restrukturyzacyjnej, jest coraz bliżej” – dodał prezes Marcin Celejewski.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 75,5 mln zł wobec 89,04 mln zł straty rok wcześniej.