Mieszkanie na wakacje. Zarabiają góry czy morze?

Krzyżanowski radzi wybierać miejsca z całorocznym ruchem turystycznym – np. miasta z atrakcjami kulturalnymi lub uzdrowiska. – Pod uwagę warto wziąć ośrodki blisko granic, do których docierają goście z Europy Zachodniej i Południowej – mówi prezes Renters.pl. Zapewnia, że mieszkania wakacyjne skutecznie konkurują z pokojami hotelowymi. – Oferują więcej prywatności i przestrzeni, mają też kuchnię, co obniża koszty pobytu dla wielu gości – wyjaśnia. – Kluczem do sukcesu jest elastyczność wynajmu, czyli dynamiczna regulacja cen i dostosowanie oferty do potrzeb różnych grup gości w danym czasie. Hotele nie radzą sobie z tym tak efektywnie jak duzi operatorzy.

Czytaj więcej Nieruchomości Lokale condo: inwestycja i second home Pokoje i apartamenty condo są dziś oferowane nawet w gotowych obiektach. Takie nieruchomości są kupowane głównie za gotówkę. Rynek wydaje się być nasycony.

O dynamicznym rozwoju rynku nieruchomości wakacyjnych, zwłaszcza w regionach nadmorskich i górskich, mówi Mariola Skorupa z firmy Sun & Snow (operator zarządza wynajmem ponad 2,8 tys. apartamentów w 60 miejscowościach wypoczynkowych i miastach w Polsce). – Prognozy na 2025 rok wskazują na dalszy wzrost wartości tych nieruchomości, jednak inwestorzy powinni dokładnie analizować rynek, uwzględniając zmieniające się przepisy, sytuację gospodarczą, trendy turystyczne – akcentuje. – Mimo że rynek nie jest jeszcze w pełni nasycony, rosnąca podaż może wpłynąć na konkurencję i rentowność inwestycji.

Tomasz Burcon, ekspert „Mieszkanicznika”, prezes Apartments Possession, spółki zarządzającej nieruchomościami, wskazuje dwa główne czynniki w procesie inwestycji. – To zysk versus ryzyko. Działają jak naczynia połączone: nalewając do tego z napisem zysk, zwiększa się też zawartość w pojemniku ryzyko – obrazuje.

Jakie zyski

Tomasz Burcon podkreśla, że nieruchomości plasują się w szczycie najbardziej zyskownych form inwestowania o niskim ryzyku, ale dość dużym zaangażowaniu i wkładzie własnym. – Dwa ostatnie czynniki możemy obniżyć. Zaangażowanie – wynajmując firmę, która zajmie się wyszukaniem, zakupem, przygotowaniem i zarządzaniem nieruchomością, a wkład możemy obniżyć, korzystając z pożyczki. Mimo że oba zabiegi obniżą zyskowność, to nadal będzie wyższa niż obligacje i konto bankowe.

Ekspert „Mieszkanicznika” szacuje, że zyskowność nieruchomości to 3–15 proc. Z kolei Marlena Kosiura ocenia, że mieszkania wakacyjne przynoszą zwrot ok. 5–6 proc. – Ale są lokalizacje, gdzie zysk może wynieść kilkanaście proc. Są też takie, gdzie jest to mniej niż 4 proc. – zaznacza. – Kwotowo przychody z wynajmu wahają się średnio od 30 do nawet 70 tys. zł rocznie. Kosiura wskazuje, że najczęściej – co wynika z cen – sprzedają się lokale mniejsze – typu studio i dwupokojowe. – Nadal jest duża grupa chętnych na lokale za ok. 400–600 tys. zł. Przy dzisiejszych cenach apartamentów wakacyjnych – ok. 14 do 20 tys. zł za mkw. – kupujących stać właśnie na mieszkania z jednym lub dwoma pokojami – wyjaśnia. Jak dodaje, najlepiej zarabiają apartamenty z dwoma oddzielnymi sypialniami. – Tych jednak deweloperzy budują niewiele, bo cena sprzedaży to wydatek bliżej 1 mln zł. Chętnych na zakup jest niewielu – wyjaśnia ekspertka. – Tak duży, rodzinny lokal przynosi ok. minimum 50–60 tys. zł rocznie.