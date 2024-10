Sprzedający mieszkania prężą muskuły, kupujący się targują

Czytaj więcej Nieruchomości Jesienne ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce W tym roku wartość inwestycji w magazyny, biura i obiekty handlowe może być dwa razy większa niż w kryzysowym ubiegłym.

Na rynku pierwotnym jest tylko trochę inaczej. Co prawda deweloperzy niechętnie obniżają ceny, za to dodają gratisowe komórki lokatorskie lub miejsca garażowe/parkingowe. Pojawiają się też korzystne dla kupujących harmonogramy płatności 30/70 oraz 20/80.



„Ograniczony jest zarówno popyt inwestycyjny, jak i osób kupujących mieszkania dla siebie. Inwestorzy stracili nadzieję na dalsze mocne wzrosty cen mieszkań w najbliższym czasie. Z kolei same zyski z wynajmu, w przypadku nowo kupowanych mieszkań, zwykle są zbliżone lub nawet niższe niż na lokatach bankowych czy obligacjach skarbowych” – podkreślają autorzy raportu. Popyt na mieszkania kupowane dla siebie ograniczany jest przez wysokie ceny mieszkań i wysokie stopy procentowe, które powodują, że raty kredytowe są duże, a dostępna kwota kredytu dość niska w porównaniu z cenami mieszkań. „Sytuację nieco ratuje fakt, że znacząco rosną wynagrodzenia. Nie wszyscy mogli jednak liczyć na dużą podwyżkę. Dlatego wiele osób obawia się wysokich rat i czeka na moment, gdy stopy procentowe spadną, a kredyty staną się tańsze i łatwiej dostępne” – czytamy w raporcie.

Okienko zakupowe dla tych, których na to stać

Analitycy spodziewają się ożywienia na rynku mieszkaniowym wraz ze spadkiem stóp procentowych.

„Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku stopy procentowe najprawdopodobniej spadną o około 1 pkt proc., co obniży raty i poprawi dostępność kredytów hipotecznych. Z jednej strony to dobra informacja, ponieważ kredyty staną się tańsze i łatwiej dostępne. Jednocześnie spowoduje to wzrost popytu i w rezultacie możliwości negocjacyjne będą zdecydowanie mniejsze. Wydaje się więc, że teraz jest dobry moment na zakup domu lub mieszkania. Jest sporo ofert, a kupujący mają przewagę negocjacyjną” – czytamy w raporcie.