Jesienne ożywienie na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

W ciągu trzech kwartałów br. wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce wyniosła 2,6 mld euro (ponad 11 mld zł) – wynika z szacunków CBRE. To o 25 proc. więcej niż w całym, słabym ubiegłym roku.

Reklama

– W toku jest kilka kolejnych transakcji o dużej wartości. Jeśli zostaną sfinalizowane zgodnie z planem, łączna wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w naszym kraju w tym roku sięgnąć może nawet 4,5 mld euro. Oznaczałoby to podwojenie wyniku z zeszłego roku. To bardzo zachęcająca perspektywa dla całego rynku inwestycji w nieruchomości – skomentował Przemysław Felicki, head of investment properties w CBRE.

Biura wracają na podium

Najwięcej, bo prawie 1 mld euro, ulokowano w biurowcach. Jak zaznaczają eksperci CBRE. Największa transakcją był zakup przez Stena Real Estate biurowca Studio B w Warszawie za 86 mln euro od dewelopera Skanska, choć stało się to w II kwartale. W III kwartale łączna wartość inwestycji na rynku biurowym wyniosła 199 mln euro – 77 proc. wszystkich zakupów w sektorze odbyła się w Warszawie.

W nieruchomościach logistyczno-przemysłowych ulokowano 764 mln euro, z czego większość w III kwartale: 470 mln euro. Największa umowa dotyczyła zakupu Diamond Business Parks (trzy nieruchomości: w Warszawie, Strykowie i Gliwicach) przez Greykite za 132 mln euro.

– Aktywizacja widoczna jest na całym rynku nieruchomości komercyjnych, ale największy przełom obserwujemy w segmencie obiektów handlowych. Wartość inwestycji sięgnęła od początku roku 612 mln euro, tylko w III kwartale w obiekty handlowe zainwestowano 115 mln euro, z czego większość w parki handlowe. Na rynku dominują miasta regionalne, w których miała miejsce zdecydowana większość transakcji. Jedynie 7 proc. dotyczyło Warszawy – powiedział Felicki.