Rynek mieszkaniowy w poszukiwaniu równowagi. Gdzie jest najtrudniej?

– Główne przesłanie jest takie: z perspektywy deweloperów w zasadzie nic groźnego się nie dzieje, przynajmniej nie na czterech rynkach. Z perspektywy kupujących informacja jest o tyle dobra, że wzrost cen wyhamował – skwitował Kazimierz Kirejczyk, ekspert JLL.

Zdaniem analityków JLL średnie ceny mieszkań na koniec roku powinny utrzymać się na zbliżonym do obecnego poziomie. W 2025 r. kluczowe znaczenie może mieć decyzja o wprowadzeniu nowego programu mieszkaniowego. W przypadku pojawienia się programu dopłat deweloperzy powinni wprowadzić do oferty więcej projektów z niższego cenowo segmentu, co powinno wpływać na zwiększony udział tego typu produktu w ofercie i łagodzić wzrost średnich cen. W III kwartale br., wraz ze spowolnieniem sprzedaży i rosnącą ofertą, wzrosty średnich cen wyhamowały do 0–2 proc. kwartał do kwartału. Średnie ceny mieszkań sprzedanych na części dużych rynków wzrosły o nawet 5–7 proc., co było związane z większą aktywnością zakupową grupy nabywców poszukujących lokali o lepszej jakości.

Plan dla Warszawy

Dział rynku mieszkaniowego JLL nie tylko prowadzi badania, ale razem z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich przygotował raport w ramach konsultacji przy tworzeniu przez włodarzy stolicy strategii z perspektywą do 2040 r. oraz planu ogólnego. Kirejczyk zaznaczył, że dokumenty te będą niezwykle ważne, jeśli chodzi o przyszły rozwój aglomeracji i jej zdolność do konkurowania z porównywalnymi ośrodkami europejskimi. Niepokojące jest to, że czasu jest bardzo mało – plany ogólne mają obowiązywać w gminach od 2026 r., ale jeszcze bardziej to, że prace nad strategią mogą bazować na fałszywych przesłankach wynikających z ułomnej statystyki i braku rzetelnych badań.

Według analiz JLL w Warszawie występuje deficyt rzędu 200 tys. lokali, chociaż oficjalne statystyki mówią o nadwyżce 145 tys. lokali mieszkalnych nad liczbą gospodarstw domowych. Deficyt jest nawet nieco większy, o ile uwzględni się „gniazdowników” – czyli głównie osoby młode mieszkające z rodzicami oraz ludzi regularnie dojeżdżających do pracy z miejscowości w „obwarzanku”.

Kazimierz Kirejczyk zaznaczył, że źle skonstruowane strategia i plan ogólny mogą blokować rozwój budownictwa mieszkaniowego w obrębie miasta i tym samym wypychać młode rodziny na przedmieścia, a nawet do ościennych miejscowości.