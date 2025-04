Jakie wyniki ma Diagnostyka

Raport roczny Diagnostyka planuje opublikować 24 kwietnia, ale już podała szacunkowe dane. Szacuje, że w 2024 r. miała 223,3 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 80,9 proc. rok do roku. Całkowity zysk netto poszedł w górę do 232 mln zł, czyli o 78,4 proc. EBITDA szacowana jest na 499,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31,1 proc. Przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 23,6 proc. do 1,97 mld zł, w tym przychody z tytułu umów z klientami o 22,8 proc. do 1,95 mld zł.

Spółka informuje, że wzrost przychodów z tytułu umów z klientami to głównie efekt rozwoju organicznego (20,7 proc.), który był napędzany wzrostem wolumenu badań (14,8 proc.) oraz wzrostem średniej ceny sprzedanych badań (7,3 proc.).

Koszty działalności operacyjnej wykazały w 2024 r. wzrost o 20,1 proc., rosnąc wolniej w porównaniu do przychodów z tytułu umów z klientami, co oznacza osiągnięcie pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej. Przełożyło się to na wzrost tzw. recurring EBITDA o 32,8 proc. rok do roku do 508,7 mln zł.