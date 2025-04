Diagnostyka podrożała już o ponad 30 proc. Czy kurs może dalej rosnąć?

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Diagnostyka przejmuje. To dopiero początek Tegoroczny debiutant kupił za 23 mln zł pakiet większościowy firmy Eurodiagnostic, zajmującej się badaniami obrazowymi. To segment, na który Diagnostyka ma duży apetyt.

Przewiduje się, że rynek diagnostyki obrazowej w Polsce będzie rósł w tempie około 7 proc. rocznie. Prognozowana na 2025 r. wartość to 1,9 mld euro, a na 2030 r. niemal 2,6 mld euro. Czynnikiem wzrostu rynku będzie zarówno rosnąca liczba badań, jak i ich cena. Według prognoz w latach 2023–2030 liczba badań będzie rosła o prawie 6 proc. rocznie, a średnia cena za badanie o 2,1 proc.

Polski rynek diagnostyki obrazowej dynamicznie rośnie, ale nadal pozostaje mocno w tyle za Europą Zachodnią. Obrazują to dobrze statystyki. W 2023 r. wartość polskiego rynku zaawansowanych usług diagnostyki obrazowej w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 28 euro. Dla porównania: w Szwajcarii było to niemal 200 euro, a we Francji prawie 130 euro.

Dwa miesiące na giełdzie

Giełdowym reprezentantem sektora diagnostyki obrazowej jest Voxel. Jego biznes od kilku lat mocno rośnie. Podobnie jak notowania. 12 miesięcy temu były poniżej 100 zł. Dziś oscylują w okolicach 142 zł. W stosunku do ceny docelowej z tegorocznego raportu autorstwa DM BOŚ kurs ma jeszcze 7-proc. potencjał. Cała spółka jest warta na giełdzie prawie 1,5 mld zł.

Z kolei wycena Diagnostyki wynosi obecnie 4,6 mld zł. W poniedziałek miną dwa miesiące od debiutu spółki na GPW. Jej akcje w IPO cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w obu transzach. W detalicznej redukcja zapisów przekroczyła 94 proc. Oferowano 16,2 mln akcji posiadanych pośrednio przez Mid Europę (47,83 proc.). Pozostałe były w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie sprzedawali akcji.

Po IPO założyciele posiadają 64,12 proc. głosów. Mid Europa oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji przez 180 dni od debiutu. Pozostali akcjonariusze, w tym założyciele, mają lockup przez 360 dni.