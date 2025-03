W ramach umowy PolTREG uzyskał wyłączność na rozwijanie i komercjalizację produktów wytworzonych na bazie limfocytów TREG oraz technologii Antion Biosciences w terapiach chorób autoimmunologicznych i neurodegeneracyjnych. PolTREG pokryje większość kosztów związanych z dalszym rozwojem platformy Antion Biosciences w limfocytach TREG, co będzie miało odzwierciedlenie w podziale wpływów z potencjalnej komercjalizacji technologii.

PolTREG wylicza korzyści ze współpracy ze Szwajcarami

- Współpraca z Antion Biosciences wprowadza PolTREG do elitarnego grona firm pracujących nad alogenicznymi terapiami komórkowymi. Terapie bazujące na komórkach pochodzących od innego dawcy niż pacjent umożliwia większą skalowalność i dostępność leczenia, co czyni je niezwykle atrakcyjnymi dla sektora big pharma. Istotną przewagą autorskiej technologii Antion Biosciences jest też mechanizm oparty na wyciszaniu genów za pomocą mikroRNA przy jednoczesnej możliwość wysoce efektywnej, regulowanej i wielokierunkowej modyfikacji terapii genowych i komórkowych. Pozwala na niespotykaną do tej pory precyzję w kontrolowaniu ekspresji genów w złożonych środowiskach komórkowych – wyjaśnia Piotr Trzonkowski, prezes i współzałożyciel PolTREG.

- Ta strategiczna współpraca znacząco wzmacnia nasze możliwości w zakresie rozwoju terapii komórkowych nowych generacji. PolTREG jest jedyną firmą na świecie, która posiada zarówno długoletnie wyniki badań potwierdzające bezpieczeństwo i skuteczność terapii poliklonalnymi TREGS, jak i szerokie portfolio technologii nowej generacji, obejmujące: TREGi alogeniczne, CAR-TREGi, TREGi specyficzno-antygenowe oraz TCR TREGi – dodaje.

Technologia Antion Biosciences znajduje się obecnie na etapie badań przedklinicznych. Zakładając pozytywny rozwój opracowanego leku i autoryzację marketingową umowa daje PolTREG nieograniczone w czasie prawo do zastosowanego IP i know-how.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu innowacyjnych terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami.