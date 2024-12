Urteste na ostatniej prostej przed rozpoczęciem badań klinicznych

Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia badań klinicznych w projekcie Panuri, co będzie stanowić istotny krok naprzód w jego rozwoju . W grudniu 2023 i lipcu 2024 r. odbyła dwa formalne spotkania z FDA (amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków) w ramach procedury presubmission request. Trzecie spotkanie z amerykańskim regulatorem odbędzie się 24 stycznia 2025 r.

Reklama

- Cieszy nas duże zaangażowanie amerykańskiego regulatora, który podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia naszego testu na rynek. Obecnie planujemy badanie kliniczne obejmujące 800 pacjentów w ramieniu docelowym oraz maksymalnie 2000 pacjentów w ramieniu wzbogaconym. Zakładamy, że ewentualne zmiany w strukturze badania będą już niewielkie. Odpowiednie zaplanowanie badań klinicznych jest kluczowe z perspektywy procesu certyfikacji testu Panuri w USA. Zgodnie z pierwotnymi założeniami zakładamy, że mamy zabezpieczony budżet na realizację badania, które obejmie do 2,8 tys. pacjentów - wyjaśnia Grzegorz Stefański, prezes Urteste.

W tym celu spółka wzmocniła wewnętrzny zespół badań klinicznych oraz nawiązała współpracę z doradcami z USA, Danii, Holandii i Polski, w tym z amerykańskimi lekarzami-onkologami. Ściśle współpracuje także z globalnymi firmami CRO, takimi jak IQVIA i Avania, które mają duże doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych oraz procesach certyfikacji projektów medtech.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Biotechnologia się przebudziła. Uzasadnione zwyżki czy spekulacja? W ostatnich tygodniach takie spółki jak Pure Biologics czy NanoGroup przyniosły imponujące trzycyfrowe stopy zwrotu. Świetnie radzą sobie też notowania Celonu Pharmy, Medinice, Urteste czy PolTregu. Czy jest jeszcze potencjał do wzrostu?

Test Panuri czekają badania pod kątem skuteczności

Według spółki zaplanowane w obecnym kształcie badanie lepiej odzwierciedla dużą niezaspokojoną potrzebę medyczną (ang. high unmet medical need) oraz daje możliwość wykazania wartości dodanej z wprowadzenia nowego testu do standardu opieki zdrowotnej (ang. standard of care). Głównymi celami badania będą ocena skuteczności testu Panuri w wykrywaniu raka trzustki oraz wykazanie czułości i swoistości testu w wykrywaniu raka trzustki.