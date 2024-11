Zgodnie z harmonogramem oferty book-building potrwa do 27 listopada 2024 r. W tym samym dniu nastąpi ustalenie ceny emisyjnej oraz listy uprawnionych inwestorów.

Molerure potrzebuje blisko 100 mln zł na sfinansowanie badań

Biotechnologiczna spółka potrzebuje środków na sfinansowanie najbardziej atrakcyjnych programów klinicznych. Środki pozyskane w drodze emisji akcji będą wykorzystane przede wszystkim w przyspieszeniu rozwoju klinicznego oraz negocjacji partneringowych OATD-01 umożliwiających jak najszybsze rozpoczęcie badania klinicznego w MASH. - Jesteśmy u progu przełomowych osiągnięć, które mogą zmienić przyszłość terapii chorób w których chroniczne zapalenie prowadzi do patologicznych zmian wielu organów takich jak płuca, wątroba czy jelita. Dostrzegając olbrzymi potencjał kliniczny i rynkowy OATD-01 koncentrujemy większość naszych wysiłków i zasobów na wykazaniu skuteczności OATD-01 w MASH i sarkoidozie. Szczególnie obiecującym obszarem terapeutycznym i komercyjnym dla OATD-01 jest choroba MASH, czyli stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi i włóknieniem Jesteśmy zdeterminowani, by wykorzystać potencjał i niezwykle mocne dane do rozwoju OATD-01 w tym wskazaniu – wyjaśnia Marcin Szumowski, prezes i współzałożyciel Molecur. - Ogłoszona oferta publiczna i emisja akcji serii I wraz z innymi źródłami finansowania pozwolą nam doprowadzić OATD-01 do skokowego wzrostu wartości, czyli wstępnych i końcowych odczytów efektywności i bezpieczeństwa dla OATD-01 w dwóch wiodących wskazaniach. Pozytywna rekomendacja niezależnej komisji dot. badania OATD-01 w sarkoidozie płucnej, będzie pośrednim potwierdzeniem skuteczności i bezpieczeństwa cząsteczki u pacjentów, co powinno istotnie zwiększyć zainteresowanie ze strony strategicznych partnerów. Natomiast w ślad za rozpoczęciem badania w MASH po podpisaniu umowy partneringowej, oczekujemy również zakończenia eskalacji dawki wyznaczeniem maksymalnej tolerowanej dawki lub dawki rekomendowanej w 2 fazie jako potencjalnie skutecznej dla OATD-02 - dodaje.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią priotytetem Molecure są badania kliniczne dwóch wiodących cząsteczek: OATD-01 - potencjalnie przełomowej terapii w leczeniu sarkoidozy i MASH oraz OATD-02 – potencjalnej terapii immunoonkologicznej w guzach litych, z możliwością rozszerzenia wskazań o nowotwory hematologiczne.

Nakłady Molecure na ukończenie obu badań klinicznych oraz kontynuację rozwoju najbardziej obiecujących projektów wczesnego etapu w okresie od IV kwartału br. do końca 2025 roku szacowane są na ok. 95 mln zł, a źródłem ich finansowania obok emisji akcji będą posiadane środki własne (28,6 mln zł wg stanu na koniec września 2024 r. ), przyznane już i planowane do pozyskania granty i dotacje oraz przewidywane przychody z tytułu zawarcia umowy partneringowej.