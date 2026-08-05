W XTB handel kryptowalutami na rynku spot jest już możliwy w Chile, a wkrótce oferta ma zostać wprowadzona także na rynkach europejskich. Obecnie XTB oferuje dostęp do 46 najpopularniejszych kryptoaktywów, a wraz z rozwojem produktu ich liczba będzie systematycznie zwiększana.

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– W ostatnich latach obserwowaliśmy gwałtowny wzrost popularności kryptowalut. Aktywa cyfrowe wzbudzają szczególne zainteresowanie wśród młodszych inwestorów, otwartych na nowe technologie. Dlatego wprowadzenie ich do naszej oferty było jednym z priorytetów – mówi Omar Arnaout, prezes XTB. – W kolejnych miesiącach planujemy rozszerzyć tę ofertę na rynki europejskie. Jestem przekonany, że ten krok jeszcze bardziej przybliży nas do realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie pozycji lidera europejskiego rynku inwestycyjnego – zapowiada.

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Rynek kryptowalut działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Minimalna wartość transakcji w Chile wynosi 2 USD.

Kolejnym europejskim rynkiem, po Cyprze, na którym pojawi się możliwość handlu kryptowalutami spot, będzie Hiszpania. Zgodnie z planami oferta ma zostać tam uruchomiona jeszcze w 2026 r., a następnie będzie stopniowo rozszerzana na kolejne kraje.

– Niezmiennie jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem handlu kryptowalutami w Polsce na podstawie krajowych przepisów uzupełniających rozporządzenie MiCA. Brak odpowiedniej ustawy stanowi poważne utrudnienie zarówno dla polskich inwestorów, jak i przedsiębiorców działających w tej branży. Jeżeli jednak przepisy nie zostaną przyjęte, będziemy rozważać rozszerzenie naszej oferty dla polskich inwestorów o tę klasę aktywów dzięki dostarczeniu usługi przez naszą licencjonowaną spółkę cypryjską – tłumaczy Arnaout.