Artur Wiśniewski, atlasETF: ETF na bitcoina nie dla wszystkich

Jak patrzysz dzisiaj na ofertę funduszy ETF na warszawskiej giełdzie, to uważasz, że już jest ona naprawdę ciekawa, czy jednak są elementy, których ci brakuje?

Wydaje mi się, że to, co obecnie mamy, już jest naprawdę ciekawą ofertą. Oczywiście porównując polski rynek ETF-ów z rynkiem amerykańskim czy też europejskim, można dojść do wniosku, że wciąż nasza oferta jest bardzo uboga. W Polsce mamy kilkanaście ETF-ów, a w Europie kilka tysięcy. Z drugiej strony to, co jest dostępne na GPW, wcale nie ma być konkurencją dla oferty europejskiej. Według mnie jest to bardzo wartościowe uzupełnienie oferty. Nie widzę więc potrzeby, aby u nas również notowanych było kilka tysięcy ETF-ów. Jeśli będzie ich „niskie” kilkadziesiąt, to już w zupełności wystarczy, a to, co jest, już naprawdę pozwala zbudować ciekawy portfel inwestycyjny, zarówno jeśli chodzi o podejście pasywne, jak i aktywne.

Czy więc wprowadzając kolejne ETF-y, należałoby się skupić na tym, by były one powiązane z indeksami krajowymi, skoro ta oferta zagraniczna już jest i jest ona bardzo bogata?

Myślę, że w Polsce jest miejsce chociażby na instrumenty, które będą miały hedging walutowy. Inna sprawa, że najwięksi emitenci ETF-ów nie palą się do tego, by wprowadzać swoje instrumenty na GPW, ponieważ im zależy przede wszystkim na płynności. Uważam, że polska giełda nadal będzie przede wszystkim miejscem dla funduszy, które są powiązane z polskim rynkiem, bo jest to jednak unikalne rozwiązanie. Zagraniczni dostawcy raczej tego typu instrumentów nie tworzą. Mieliśmy swego czasu ETF na WIG20 od firmy Lyxor, ale został on zamknięty, bo wartość zgromadzonych aktywów była tam za mała, chociaż była ona większa niż w podobnym funduszu od Beta ETF. To dobitnie pokazuje, że zagraniczni dostawcy mają inną perspektywę.

Wspomniałeś też o bogatej ofercie funduszy ETF na rynkach zagranicznych. Tylko czy w tym kontekście nie mamy już kłopotu bogactwa? Wybierając chociażby ETF na S&P 500, mamy do wyboru tyle rozwiązań, że czasami trudno się połapać.

Faktycznie w przypadku tych kluczowych indeksów światowych wybór ETF-ów jest ogromny. Są jednak narzędzia, które pomagają w selekcji funduszy. W przypadku jednak najważniejszych ETF-ów i indeksów giełdowych, gdybyśmy nawet wylosowali fundusz, to pewnie niewiele by to zmieniło i nie zrobilibyśmy sobie krzywdy.