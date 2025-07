Obligacje korporacyjne nadal są ciekawą opcją

Czytaj więcej Obligacje Coraz trudniej ulokować gotówkę w obligacjach na krótki termin Przed rokiem obligacje korporacyjne zapadające w okresie 6-12 miesięcy pozwalały zarobić 8,7 proc. brutto i 6 proc. netto. Obecnie jest to odpowiednio 7,6 proc. i 5,2 proc. Za to wybór jest spory.

– Jednak nawet w obliczu spadających stóp i wskaźnika WIBOR obligacje pozostają znacznie bardziej atrakcyjne niż lokaty bankowe. Dlatego dla osób posiadających mniej doświadczenia lub czasu na analizę dostępnych obligacji ciekawym pomysłem jest inwestycja w fundusze obligacyjne – wskazuje Artur Iwański, ekspert z Ipopemy Securities.

Czy na horyzoncie są zapowiedziane jakieś ciekawe emisje obligacji? Eksperci z Trigona wskazują m.in., że po wakacjach spodziewana jest pierwsza emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, skierowana do klientów detalicznych w oparciu o prospekt publiczny. Byłaby to pierwsza taka emisja listów zastawnych dedykowana tej grupie inwestorów na krajowym rynku, co stanowiłoby interesującą alternatywę dla lokowania nadwyżek środków pieniężnych.

Poza zapowiedzianymi emisjami, pewnego rodzaju barometrem tego, czego można się spodziewać na rynku, są nadchodzące zapadalności obligacji. W segmencie przedsiębiorstw do wykupu zbliżają się miliardowe emisje Tauronu i Orlenu – czyli emitentów, którzy są aktywnymi uczestnikami rynku obligacji.