„ Oczekujemy, że koszt własny sprzedaży spadnie r/r ze względu na niższą sprzedaż produktów. Jednocześnie zakładamy wzrost kosztów ogólnego zarządu r/r w związku ze zwiększeniem skali działalności. Powyższe czynniki powinny przełożyć się na spadek EBIT/EBITDA r/r w 2Q'25” - czytamy w raporcie.

Analitycy oczekują straty netto na poziomie 5,5 mln zł wobec 4,6 mln zł na minusie w II kwartale 2024 r.

Ile warte są akcje XTPL?

Sprzedaż spółki w II kwartale 2025 r. była relatywnie niska, co wynika m.in. z przesunięcia zaksięgowania sprzedaży części modułów przemysłowych na III kwartał 2025 r.

„Wskazuje to naszym zdaniem na wolniejsze tempo wdrożenia przemysłowego. Przychody nadal pozostały na niskim poziomie w Q2‘25, a spółka poinformowała o wprowadzonej optymalizacji kapitału obrotowego i kosztów operacyjnych, czego efekty powinny być bardziej widoczne w kolejnych kwartałach. Dostosowanie bazy kosztowej do spowolnienia dynamiki przychodów jest dobrym ruchem, który pozwoli na spowolnienie tempa konsumpcji zasobów finansowych” – podkreślają eksperci.

W czerwcu Erste Group ścięło cenę docelową dla akcji XTPL do aktualnych 89 zł ze 135 zł. Była to kolejna rekomendacja od tego biura z obniżoną wyceną. Pierwsze trzy brzmiały „kupuj”, a ceny docelowe wynosiły odpowiednio 216 zł w sierpniu 2023 r. (przy kursie wynoszącym wówczas 174 zł), 152 zł w lipcu 2024 r. (przy kursie około 114 zł) oraz 135 zł w grudniu 2024 r. (przy kursie sięgającym 95 zł).

Jakie są plany XTPL?

XTPL specjalizuje się w technologii precyzyjnego druku. Rozwija rozwiązania opierając się na technologii Ultra-Precise Dispensing (UPD), chronionej przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Na początku 2025 r. XTPL ogłosiło pierwsze w historii wdrożenie przemysłowe technologii UPD. Bezpośrednim partnerem, do którego dostarczona zostanie pierwsza partia modułów spółki jest wiodący chiński producent maszyn do produkcji nowoczesnych wyświetlaczy. W kolejnym kroku partner zbuduje urządzenia przemysłowe z wykorzystaniem modułów XTPL, które trafią na linię produkcyjną jednego z największych na świecie producentów wyświetlaczy z Chin. Realizacja projektu może potrwać do kilku lat i obejmować łączny wolumen zamówień kilkudziesięciu modułów.