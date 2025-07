– Od jakiegoś czasu jestem dość optymistycznie nastawiony, ale większość dobrych wiadomości jest teraz związana z ceną – powiedział Nordvik, strateg ds. makroekonomii w firmie. Chociaż twierdzi, że gwałtowny spadek jest mało prawdopodobny, jego zdaniem profil ryzyka i zysku dla akcji jest mniej atrakcyjny niż jeszcze kilka tygodni temu.

Ten tydzień może wywołać zmienność. Dwie spółki technologiczne z tzw. „Magnificent Seven” o dużej kapitalizacji, które napędzały rynek w ostatnich latach, mają opublikować wyniki – Tesla Inc. i Alphabet Inc., spółka macierzysta Google. Stawka ponownie będzie wysoka dla tej grupy, ponieważ Wall Street oczekuje aktualizacji planów wydatkowych, zwłaszcza w odniesieniu do sztucznej inteligencji.

Następnie, 30 lipca, zapadnie decyzja Fed w sprawie polityki pieniężnej. Powszechnie oczekuje się, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jednak wszystkie oczy będą zwrócone na prezesa Jerome'a Powella, aby zobaczyć, czy zareaguje on na nieustanną presję Trumpa, by obniżył koszty kredytów, czy też na doniesienia, że prezydent był o krok od zwolnienia go z pracy.

Hossa na Wall Street może tracić na sile

Na razie akcje utrzymują się blisko historycznego maksimum, co jest podtrzymywane przez powszechne przekonanie, że gospodarka USA radzi sobie dobrze w obliczu ceł prezydenckich, podczas gdy inflacja pozostaje umiarkowana.

Są też inne oznaki spowolnienia. Dan Greenhaus z Solus Alternative Asset Management zwraca uwagę, że udział spółek z indeksu S&P 500 powyżej 20- lub 50-dniowych średnich kroczących ostatnio spadł, co wskazuje, że hossa może tracić na sile.

– Biorąc jednak pod uwagę lepszą niż oczekiwano inflację i dane ekonomiczne – nie wspominając o komentarzach korporacyjnych, które jak dotąd są całkiem dobre – nie jestem pewien, czy w tej chwili zbytnio bym liczył na analizę techniczną – powiedział główny strateg rynkowy firmy.