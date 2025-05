Bitcoin wrócił do łask z przytupem. Wciąż ma potencjał wzrostu?

Jak wskazują analitycy XTB, temat regulacji na rynku kryptowalut powinien być dominujący.

– Rynek kryptowalut będzie żył tematem legislacji wraz z tym, jak Senat USA przygotowuje się do głosowania nad ustawą „Genius Act” – pierwszym w USA projektem regulującym rynek stablecoinów. Choć bitcoin nie jest bezpośrednim adresatem ustawy, potencjalna legalizacja i wzrost emisji dolarowych stablecoinów może znacząco zwiększyć płynność w ekosystemie kryptowalut. Jeśli ustawa przejdzie przez Kongres, rynek może to odczytać jako kluczowy krok w kierunku instytucjonalizacji aktywów cyfrowych w USA. Dla bitcoina, który często obracany jest w parach ze stablecoinami, to może przełożyć się na większe przepływy kapitału i wzrost zmienności – uważają analitycy XTB.

Będzie wyżej?

Na rynku kryptowalut, przynajmniej jeśli chodzi o bitcoina, znów nadzieje przeważają nad obawami. Zembik uważa, że wyższe poziomy cen są jak najbardziej w zasięgu „króla” kryptowalut.

– Teoretycznie poziom 120 tys. – 130 tys. USA za jednego bitcoina to scenariusz, który wydaje się być realistyczny. Jesteśmy aktualne w kolejnym impulsie wzrostowym, na dodatek bardzo silnym. Do określenia potencjalnego możliwego zasięgu aktualnego ruchu możemy posłużyć się analogią i porównać go do dwóch poprzednich (grudzień 2022 – marzec 2024 oraz sierpień 2024 – styczeń 2025), które były do siebie bardzo zbliżone. Każdy z nich powodował zmianę wyceny o mniej więcej 50 tys. USD (co prawda ten pierwszy trwał zdecydowanie dłużej od drugiego). Aktualny impuls (którego start możemy datować na I połowę kwietnia) już spowodował zmianę o ok. 35 tys. USD, zatem mamy jeszcze teoretycznie zasięg 15 tys. USD. Pamiętajmy jednak, że to jedynie pewne założenia, które niekoniecznie muszą się sprawdzić – wskazuje przedstawiciel Oandy.

Kryptowaluty, w tym przede wszystkim bitcoin, stały się bowiem podatne na nastroje panujące na światowych rynkach. Jeśli te są optymistyczne, zazwyczaj przekładają się także na wzrost notowań głównych kryptowalut. Kiedy zaś na rynkach rządzi strach, również szkodzi to ich notowaniom, o czym można było się przekonać chociażby na początku kwietnia czy nawet w ostatni piątek.