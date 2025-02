Libra to kryptowaluta stworzona w blockchainie Solany. Jej twórcą jest amerykański biznesmen Hayden Davis, prezes spółki Kelsier Ventures. W styczniu spotkał się on z Javierem Milei, w pałacu prezydenckim w Buenos Aires. Przedstawiał Librę jako element projektu mającego wspierać małe i średnie firmy w Argentynie. Milei publicznie wyraził się pozytywnie o jego projekcie. - Świat chce inwestować w Argentynie – stwierdził i wskazał link do strony internetowej tego przedsięwzięcia. Milei wypromował ten token za pośrednictwem swoich kont na platformie X i na Instagramie. W efekcie tego kurs Libry skoczył od ułamków centa do prawie 5 dolarów. W ciągu zaledwie 10 minut kapitalizacja tej kryptowaluty powiększyła się o 2 mld USD. Potem jednak kurs Libry w kilka godzin załamał się o ponad 90 proc.

Reklama

Czytaj więcej Wykres Dnia Rating Argentyny wzrósł po raz pierwszy od pięciu lat Agencja Moody's po raz pierwszy od pięciu lat podwyższyła rating kredytowy Argentyny po jego obniżeniu w 2020 r., gdy zakłócenie rozmów o restrukturyzacji zadłużenia w obliczu globalnej pandemii zwiększyło ryzyko niewypłacalności kraju.

Do złamania się kursu Libry przyczyniła się analiza mówiąca, że 82 proc. podaży tego tokenu znajdowało się w rękach niewielkiej grupy osób. Szybko więc pojawiły się podejrzenia, że Libra została stworzona głównie z myślą o dokonaniu oszustwa.

- To największa w historii operacja wyciągnięcia dywanu spod nóg inwestorów – skomentował to Dave Portnoy, amerykański inwestor będący założycielem firmy Barstool Sports.