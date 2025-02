Szacunki dotyczące wartości oszustw kryptowalutowych prawdopodobnie jeszcze wzrosną. Chainalysis opiera je na danych o przepływach wirtualnych walut do portfeli, które są znane z powiązań z aktywnością kryminalną. Wciąż są odkrywane nowe portfele związane z oszustami oraz cyberprzestępcami, więc Chainalysis spodziewa się, że wartość oszustw kryptowalutowych za 2024 rok może zostać zrewidowana w górę nawet do 12,4 mld USD. Od 2020 r. rośnie ona średnio o 24 proc. rocznie.

Czym jest oszustwo znane jako „zarzynanie świni”?

Chainalysis wskazuje, że za wzrost wartości przestępstw kryptowalutowych w dużym stopniu odpowiada to, że coraz częściej dochodzi do oszustw znanych jako „zarzynanie świni”. To oszustwa „romansowe”, podczas których oszust udaje dziewczynę bądź chłopaka zainteresowanego związkiem miłosnym i wyłudza kryptowaluty od swojej ofiary. W 2024 r. przychody z tego typu przestępstw wzrosły o 40 proc. a liczba depozytów związanych z tym oszustwem powiększyła się o 210 proc. Oszuści skupiają się na tym, by „złowić” wiele ofiar, od których będą wyłudzali stosunkowo małe sumy.

Często w takie wyłudzenia są zaangażowane duże gangi. W grudniu zeszłego roku policja w Nigerii podczas przeszukania jednego budynku aresztowała 792 osoby zajmujące się oszustwami „romansowymi”. W 2022 r. dochodzenie organizacji Propublica wykazało natomiast, że chińskie organizacje przestępcze wysyłają zniewolonych przez siebie ludzi do Kambodży, Laosu i Mjanmy, gdzie są oni zmuszani do udziału w internetowych wyłudzeniach kryptowalut.